Ravenna, ora gettati il derby alle spalle: "Il pari ci stava, ma guardiamo avanti"

"Purtroppo è andata male, abbiamo fallito determinate opportunità da rete e, alla fine, abbiamo raccolto poco". Marco Marchionni ha commentato in questi termini il ko di lunedì sera al Morgagni. La preparazione del prossimo match, ovvero quello di domenica, alle17.30, al Benelli, contro il Bra, affonda le radici nel passo falso col Forlì. Che è anche il secondo consecutivo, dopo quello del marzo scorso, in serie D.

"Nel derby della scorsa stagione – ha ricordato il tecnico capitolino – avevamo sofferto sotto il profilo mentale. Lunedì invece abbiamo espresso personalità, disputando comunque una buona gara, soprattutto nella fase di non possesso. Non abbiamo permesso al Forlì di esprimere tutte le proprie caratteristiche, e infatti, di tiri in porta ne hanno fatti pochi. Certo, avremmo potuto fare meglio nella fase di possesso palla. Abbiamo espresso meno qualità rispetto al match contro il Campobasso, però abbiamo creato diverse opportunità. L’aspetto positivo? La reazione della squadra al gol subìto. Abbiamo cercato il pareggio, confezionando soluzioni interessanti, che avremmo potuto sfruttare meglio". Marchionni è tornato sulla dinamica che ha portato al gol partita dell’ex Saporetti: "Sono un po’ arrabbiato per il gol, perché, proprio su quella situazione, ci avevamo lavorato. Abbiamo perso due palle consecutive allo stesso modo. Invece di metterla in profondità, abbiamo giocato la palla tra le linee che, in entrambi i casi, ci hanno preso. Un po’ di rammarico resta, perché la squadra poteva meritare il pareggio. Ma abbiamo l’obbligo di guardare oltre".

Sulla ‘produzione’ offensiva, sia prima, sia dopo il gol, il Ravenna è parso concreto: "Noi – ha proseguito Marchionni – abbiamo creato qualcosa nel primo tempo e un po’ di più nella ripresa, ma il Forlì, dopo il gol, ha fatto un altro tipo di partita. Il Ravenna ha cercato di giocare. Anche quando abbiamo cambiato sistema di gioco, la squadra ha reagito nel modo giusto. Il ko è un vero peccato, perché potevamo dare continuità al lavoro. Posso comunque dire che, giocando così, ne perderemo poche".

Per affrontare il Bra, e le successive gare contro Guidonia (sabato 13), Perugia (venerdì 19), Carpi (martedì 23) e Ternana (sabato 27), serviranno tante energie: "Non credo – ha concluso il tecnico giallorosso – che il morale sia stato intaccato. È solo la seconda di campionato. Più che altro, c’è il dispiacere e il rammarico. La squadra si è resa conto che avrebbe potuto raccogliere di più. Adesso bisogna far leva sull’entusiasmo. Il gruppo è ‘vero’ e lavora per un unico obiettivo. In poco tempo si è creata la chimica giusta, in grado di tirare fuori il meglio dai singoli".