Ravenna Parkinson, Spartà è la presidente

"Mi sono avvicinata all’associazione Ravenna Parkinson nel 2014. A mio marito fu diagnosticata la malattia e abbiamo sentito l’impellente necessità di cercare supporto e informazioni". Parole di Maria Aurora Spartà, nuova presidente di Ravenna Parkinson, associazione promotrice (insieme ad Alzheimer Ravenna e Alice lotta all’ictus cerebrale) dei corsi di pratica assistenziale rivolti a chi assiste persone colpite da demenza o decadimento cognitivo, malattie cerebrovascolari, esiti di ictus e malattia di Parkinson.

Tra le attività dell’associazione Ravenna Parkinson ci sono gli incontri di pratica assistenziale, in collaborazione con i Comuni di Ravenna, Cervia, Russi e con l’Ausl Romagna. Il corso offre un quadro completo delle malattie neurodegenerative e fornisce strumenti pratici per affrontarle. Gli incontri trattano le tre disabilità (demenza, ictus cerebrale e malattia di Parkinson) su tutti i piani: famigliare, medico, assistenziale, psicologico, motorio, alimentare e giuridico. I corsi si svolgono dalle 9 alle 11 nella sala Vanna Vanni al Cmp. L’accesso è libero e gratuito e il prossimo appuntamento si terrà questo sabato e riguarderà ’Metodi e tecniche per favorire i passaggi posturali e mantenere la mobilità, ausili e supporto della mobilità e funzionalità’ con interventi di un fisiatra e un fisioterapista dell’unità operativa di Medicina riabilitativa dell’Ausl.

Fra le altre iniziative dell’associazione spiccano i programmi di attività motoria e logopedia per aiutare i pazienti a mantenere la qualità di vita.