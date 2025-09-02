RAVENNA Pausini super star. La casa di Laura diventa museo

Scuola senza cellulari

CronacaRAVENNA Pausini super star. La casa di Laura diventa museo
2 set 2025
REDAZIONE RAVENNA
L’ha vista crescere e ora ospiterà abiti, dischi e trofei. Lei scherza: "Non sono mica morta" .

È stata la casa che l’ha vista crescere. In via Ferdinando Santi 14, in quel pezzetto di Romagna che è Solarolo, Laura Pausini ha respirato musica fin da piccola. E da lì è arrivata a Sanremo nel 1993, prima tra le ’Nuove proposte’ con ’La solitudine’. Aveva 18 anni. Ora, trentadue anni più tardi, la casa dell’infanzia è un museo e Laura Pausini sarà presente per inaugurarlo questa domenica, mentre sarà possibile visitarlo dal sabato successivo, 13 settembre.

Domenica sera la cantante ha pubblicato le prime foto sui social: "Quando mi hanno proposto di far diventare museo la nostra casa del fan club la mia prima battuta è stata scontata: ‘Un museo? Ma non sono ancora morta!’ Però mi è stato fatto notare che oltre a essere diventata una richiesta ricorrente dei soci del nostro fan club e da molti non soci che avrebbero voluto visitare la mia casa, sarebbe stato ancora più bello aprirlo e godermelo anche io visto che sono viva e vegeta".

Le foto pubblicate da Pausini su Instagram offrono un primo assaggio del museo: sulle pareti esterne, colorate di giallo e di rosso, ci sono due grandi ritratti della cantante. All’interno sono esposti alcuni degli outfit più memorabili della sua carriera, come quello indossato sul palco di Sanremo al suo esordio, oltre a numerosi dischi d’oro e di platino e premi quali il Grammy award per ‘Best latin album’ del 2005 vinto per ‘Escucha’ (in Italia ‘Resta in ascolto’). La casa dal 1995 è la sede del fan club. Nel 2023 è stata alluvionata, come buona parte del paese.

