Ravenna-Prato da incubo. Il Tar ha confermato i Daspo: "Dalle indagini responsabilità chiare"

In tanti se lo ricordano ancora quanto accaduto prima di quella partita. Le indagini della Digos avevano del resto restituito un quadro desolante. C’è chi aveva preso un sacco nero pieno di bottiglie di vetro per offrirne ai compagni, chi aveva brandito l’asta delle bandiere, chi si era sfilato la cintura di dosso per menare colpi sui rivali anche quando caduti a terra abbattuti da calci e pugni. E chi dopo la disfida si era rivolto agli agenti in maniera non esattamente amichevole. Alla fine per quanto accaduto prima dell’incontro Ravenna-Prato del 7 novembre 2021, erano scattati ben 36 daspo (20 per i tifosi ravennati e 16 per quelli toscani).

Per due tifosi, entrambi ravennati, che avevano fatto ricorso contro l’allontanamento da tutte le manifestazioni sportive rispettivamente per 4 e 5 anni, il Tar di Bologna - con altrettante sentenze pubblicate nei giorni scorsi - ha confermato i provvedimenti della questura. La doglianze dei due tifosi - entrambi tutelati dall’avvocato Giovanni Adami - sono state accolte solo per quanto riguarda un punto marginale che non influenzerà la sostanza dei daspo: ovvero la indeterminatezza di un passaggio: quello relativo a "tutti quei luoghi interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle medesime competizioni". Il resto dei dispositivi resta dunque confermato "per "tutti gli impianti sportivi del territorio nazionale" di "calcio, basket, pallavolo".

Le verifiche della polizia sulle responsabilità dei tifosi durante gli scontri, erano state fatte grazie ai video delle telecamere di sorveglianza e a quelli realizzati da alcuni residenti dai propri balconi: inutile che diversi dei contendenti avessero cercato di coprirsi in volto usando le mascherine sanitarie. Ma anche i testimoni avevano avuto un peso determinante: tra questi, l’autista del pullman dei pratesi, un 60enne di Borgo San Lorenzo, nel Fiorentino.

Secondo gli inquirenti, i sostenitori del Ravenna avevano iniziato a radunarsi in zona stadio Benelli al ‘Caffè Ravenna’, noto ritrovo della tifoseria giallorossa, già a partire dalle 11 sebbene l’inizio dell’incontro fosse previsto per le 14.30. Alle 12.44, anche in questo caso con deciso anticipo, era sbucato il mezzo dei tifosi del Prato. Il pullman aveva percorso via Cassino verso via San Mama passando quindi davanti al Caffè Ravenna. Ed è da quel momento che le cose erano precipitate.

Per la questura, il ruolo dei due tifosi che hanno fatto ricorso, era stato differente. Il primo (daspo di 4 anni) avrebbe partecipato alla rissa aggravata che, stando alla relazione della polizia citata in sentenza, si era "protratta per pochi e intensi minuti con lancio di petardi" e altri oggetti come "sedie, espositori dell’edicola, specchietti di auto in sosta, ignorando con evidente senso di impunità la presenza sul posto di una pattuglia della polizia locale". Il tifoso aveva sostenuto di non comparire nei fotogrammi usati. Ma i giudici bolognesi, presieduti da Paolo Carpentieri, hanno precisato che l’indagine "ha permesso di identificare con assoluta certezza tutti coloro che avevano svolto un ruolo attivo negli scontri".

In quanto al secondo tifoso ricorrente (per lui daspo di 5 anni anche in ragione di un precedente daspo del 2020), secondo la relazione, pur rimanendo solo spettatore davanti alla rissa, assieme ad altri avrebbe oltraggiato alcuni agenti accerchiandoli e ingiuriandoli dopo la fine della partita. Infine in quanto all’uso del daspo, la corte bolognese ha fatto presente "l’ampia discrezionalità" in materia che hanno le questure.

Andrea Colombari