Ravenna: quando il nuovo sbarco della Ocean Viking con 163 migranti

Ravenna, 16 dicembre 2024 – Sono 163 i migranti a bordo della Nave Ong Ocean Viking che intorno alle 9 di domani (martedì) sbarcheranno nel porto di Ravenna Questa mattina il Prefetto di Ravenna Raffaele Ricciardi ha tenuto la riunione finale di coordinamento per concordare con tutti gli enti coinvolti tempi e modalità per l'accoglienza delle persone recuperate nel corso di due distinti interventi di salvataggio svolti nel Mar Mediterraneo negli scorsi giorni dalla Ocean Viking.

Delle 163 persone a bordo, 21 sono minori stranieri non accompagnati, 33 minori facenti parte di nuclei familiari e 109 adulti di cui 9 donne singole, un neonato e una donna incinta. Svariate le nazionalità a bordo, con grande maggioranza di afghani (90), iraniani (32) siriani (25) gambiani (9) e con presenza anche di cittadini uzbeki, pakistani e burkinabé.

Le operazioni di sbarco dei naufraghi soccorsi dalla nave di Sos Mediterranee avverranno presso la banchina di Fabbrica Vecchia a Marina di Ravenna, mentre le visite mediche e gli adempimenti di polizia si svolgeranno, come ormai di consueto, al Pala De André e, ove necessario, nelle strutture ospedaliere del territorio saranno immediatamente seguiti dall’Ausl e dalla Croce Rossa le urgenze in particolare quelle del neonato e della donna incinta. Ultimate le operazioni i migranti saranno trasferiti a cura della Prefettura di Ravenna con bus nelle Regioni Emilia – Romagna, Veneto e Toscana. Quello di domattina sarà il 16^ sbarco a Ravenna dal 31 dicembre 2022, per un totale di 1676 migranti.

"Questo - ha dichiarato il Prefetto Ricciardi - è il 16esimo sbarco di migranti nel porto di Ravenna, città che ha sempre dimostrato un grande spirito di accoglienza e una doverosa attenzione per le esigenze dei naufraghi soccorsi. Trovo una macchina organizzativa oleata e permeata con un forte senso di squadra e umanitario che anche questa volta si farà trovare pronta per fare pienamente la sua parte".