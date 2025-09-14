Ravenna ricorda Benni. Letture, aneddoti e affetto

"Se volete ricordarlo, vi invito in questi giorni a leggere le opere di Stefano che vi stanno più a cuore a chi vi sta vicino, ad amici, figli, amanti e parenti". Anche Ravenna ha preso sul serio le parole di Niclas Benni, figlio dello scrittore bolognese Stefano Benni, morto martedì a 78 anni. E così, ieri mattina, tra vecchie edizioni, ricordi e aneddoti, un piccolo capannello di lettori si è ritrovato alla Libreria Dante di Longo per ricordare l’autore di ‘Bar Sport’. Nelle stesse ore in cui a Bologna è stata allestita la camera ardente dello scrittore, anche Ravenna lo ha ricordato con una lettura condivisa. Tra i partecipanti c’è Alessia, che si è portata una vecchia edizione della mitica raccolta di racconti, è autografata e dedicata ad ‘X Ale’, di fianco il disegno di una pecora e sotto la firma ‘Stefano Benni’. Lei lo mostra con affetto: "Ho letto questo libro nel ’98, metto sempre la data – racconta -, eppure non ricordo in che occasione me lo ha autografato. L’edizione, però, è del ’78; devo averlo rubato dalla libreria di nonna". Giuseppe legge la poesia ‘Le piccole cose che amo di te’, un giocoso crescendo di fastidio per le abitudini della persona con cui convive. Ha portato dietro anche una vecchia edizione di ’Comici spaventati guerrieri’: "Sono passati quarant’anni da quando è uscito questo libro, ma è incredibile come riuscisse a descrivere perfettamente il sentire di quella generazione. Benni era proprio un figlio del suo tempo".

Lucia Bonatesta