Ravenna, sanità hi-tech . Nuove sale operatorie e anche un medico robot

Aumentare il numero degli interventi chirurgici, rendere il lavoro più efficiente con l’aiuto di un robot (che può operare in modo mininvasivo, semplificando anche il decorso post-operatorio), ridurre le liste d’attesa. E permettere agli studenti di Medicina di imparare osservando ciò che succede in sala operatoria, trasmesso in diretta su uno schermo in un’aula poco lontana. All’ospedale Santa Maria delle Croci di Ravenna sono terminati i lavori da 7,3 milioni di euro per rinnovare il blocco operatorio, che ora conta tre sale in più. È il punto d’arrivo di un percorso iniziato cinque anni fa e non senza difficoltà, incluso uno stop causato dall’aumento dei costi delle materie prime nel 2022. Ma ieri i nuovi spazi sono stati inaugurati: la capacità massima di 10mila interventi all’anno aumenta così del 20%, ed è arrivato anche un robot operatorio (il cui costo di 1 milione è stato finanziato da Fondazione Cassa di risparmio di Ravenna, Fondazione del Monte di Bologna e Ravenna, associazione Ail e Confindustria Romagna) per gli interventi alla prostata, al colon retto (per i quali l’ospedale è centro leader) e per la chirurgia toracica. Un macchinario a lungo atteso e così pesante che è stato necessario rinforzare il pavimento della stanza per rendere possibile la sua collocazione. "C’è stato un cambiamento radicale sulla progettualità – ha detto il presidente della Regione Michele de Pascale, che aveva seguito l’avvio dei lavori da sindaco di Ravenna –. Siamo partiti con l’idea di un mero aggiornamento di un blocco concepito e pensato molti decenni fa e siamo arrivati a qualcosa di completamente diverso".

È tempo di rinnovamento per l’ospedale di Ravenna, divenuto negli ultimi anni sede del nuovo corso di laurea di Medicina e Chirurgia in città. Sono in corso anche i lavori per il nuovo Pronto soccorso e si sta procedendo a una nuova fase dei lavori antisismici. Il robot era già presente in altri ospedali del territorio, ma Ravenna non aveva le condizioni logistiche per ospitarlo, come spiegato da de Pascale: "Abbiamo rincorso il risultato e abbiamo raggiunto l’obiettivo in un momento molto difficile per la sanità". Tornando al blocco operatorio, le sale operatorie sono passate da 10 a 13 (di cui 2 decentrate) e se prima si potevano fare fino a 10mila interventi all’anno ora sono aumentati del 20%, come spiegato durante l’inaugurazione dall’ingegnera Valentina Sisti. Questo aiuterà a ridurre le liste d’attesa per la chirurgia a bassa complessità, dove ora i tempi sono più lunghi di quelli che sarebbero previsti. Finora si erano già ottenuti buoni risultati intervenendo a livello organizzativo, come ha spiegato il direttore generale dell’Ausl Tiziano Carradori.

Sara Servadei