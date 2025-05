Ravenna sceglie il dopo de Pascale. Asse Pd-M5s, centrodestra diviso

Chi dopo Michele de Pascale? A Ravenna è scattato da tempo il conto alla rovescia per i giorni della verità, il 25 e il 26 maggio, quando la città dovrà scegliere un nuovo sindaco fra ben sette candidati. Sarà la coda finale di una campagna elettorale lunghissima, sbocciata in anticipo rispetto al previsto, il 12 luglio 2024, quando la direzione Regionale del Pd candidò l’allora sindaco di Ravenna alla successione di Stefano Bonaccini come presidente della Regione, aprendo di fatto i giochi.

Estate piena, ma il Pd era tutt’altro che sotto l’ombrellone e, da navigata macchina elettorale, pochi giorni dopo aveva scelto il proprio uomo. Alessandro Barattoni, 42 anni, segretario provinciale dei Dem dal 2017 con un ruolo presso Federcoop Romagna, dove si occupa di gestione immobiliare, un politico magari ancora senza grandi esperienza amministrative, ma con la fama di essere un vincente, visto che in 17 dei 18 Comuni della provincia di Ravenna il sindaco fa rima con Pd (l’eccezione è Brisighella, ndr). E anche questa volta si presenta come favorito, in una campagna dove Barattoni propone, fra le altre cose, navette gratis in centro, una piazza coperta per i giovani e 50mila alberi da piantare nel corso del mandato.

I Democratici si sono mossi rapidamente, costruendo attorno a Barattoni una robusta coalizione, fatta di sei liste e 192 candidati. Al suo fianco corrono Ama Ravenna, Movimento 5 Stelle, Avs, Progetto Ravenna, Pri e naturalmente Pd. Al comando di un’armata variegata e compatta, Barattoni si è poi messo comodo, ad aspettare le mosse del Centrodestra. E l’attesa è stata lunga. Perché nonostante i propositi bellicosi di luglio ("Correremo assieme per portare il Pd al ballottaggio", era lo slogan estivo), l’opposizione non è riuscita a trovare l’intesa su un nome. Quindi niente convergenza su un candidato, una mossa, questa, che avrebbe automaticamente alzato le chance di secondo turno. E a febbraio Filippo Donati, ex candidato sindaco nel 2021 per il Centrodestra con la lista civica Viva Ravenna, aveva liquidato così la faccenda: "Nell’ipotesi di un ballottaggio il Centrodestra sarebbe comunque unito e convergerebbe sul candidato preferito dagli elettori".

Ma presentandosi divisi, le chance di arrivare al secondo turno scendono, perché lo schieramento dell’opposizione si presenta molto frammentato. C’è Nicola Grandi, nome scelto da Fratelli d’Italia, Forza Italia e Viva Ravenna: toccherà soprattutto a lui, impiegato nel ramo delle assicurazioni, cercare di portare Barattoni al secondo turno, ma dovrà farlo senza altri appoggi. Perché la Lega, prima del Centrodestra a svelare il proprio candidato, ha deciso di puntare, assieme al Popolo della famiglia, su Alvaro Ancisi, storico leader di Lista per Ravenna, al quinto tentativo di scalata al trono tricolore di Palazzo Merlato. Una vecchia volpe della politica, in consiglio comunale praticamente dalla seconda metà degli anni Sessanta, dall’alto dei suoi 85 anni conosce come nessun altro pregi e soprattutto difetti della macchina comunale.

Grandi aveva sperato di coinvolgere nella sua coalizione almeno Veronica Verlicchi, ma alla fine leader della lista civica ‘La Pigna’, anche lei candidata sindaca nel 2021, ha preferito la corsa solitaria. Come da soli corrono Giovanni Morgese, carabiniere in pensione, al timone della rinata Democrazia Cristiana, e Marisa Iannucci, candidata di Ravenna in Comune insieme a Rifondazione Comunista, Potere al Popolo e Pci.

L’ultimo giorno prima della chiusura delle liste è arrivato anche il settimo nome, Maurizio Miserocchi, ex dirigente comunale e già voce storica della telecronache calcistiche del Ravenna, presentatosi con la lista ‘Ravenna al centro’. Nel suo programma lo sport e soprattutto la gestione della piscina comunale, funestata da numerose polemiche.

Polemiche che per ora, grazie al cielo, mancano in questa campagna elettorale che viaggia un po’ stanca e senza annunci roboanti verso l’ultima curva, con l’incognita dell’affluenza. È tutto già scritto? Spetterà agli elettori dirlo.