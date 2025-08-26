Ravenna, stadio blindato. Quando la festa diventa un percorso ad ostacoli

Il calcio a Ravenna è tornato tra i professionisti, ma l’organizzazione dell’ordine pubblico sembra rimasta ancorata ai vecchi errori. Sabato sera, nell’esordio in Serie C contro il Campobasso, i giallorossi hanno regalato alla città entusiasmo e vittoria. Attorno al Benelli, invece, si è consumata l’ennesima polemica su un problema antico, che si trascina dagli anni scorsi e che vede puntualmente nel mirino, principalmente, Questura e Comune. Già in Serie D il quartiere stadio veniva blindato come se fossero in arrivo tifoserie agguerrite, anche quando gli ospiti erano poco più che sparuti gruppi senza alcuna organizzazione ultras. Quartiere bloccato, ordinanze anti-alcol, strade chiuse: misure drastiche giustificate, nella logica delle istituzioni, dai famosi incidenti con i pullman di Prato e Triestina, quando il passaggio davanti al bar giallorosso, dovuto a negligenze organizzative, portò a tafferugli. Da allora, ogni partita è diventata una prova di forza logistica, più che una domenica di sport.

Sabato sera, con quasi 5.000 spettatori sugli spalti e un servizio d’ordine imponente, le lamentele non si sono fatte attendere. Non tanto sulla sicurezza in sé, quanto sulla gestione che ha reso impraticabile l’intero quartiere: residenti in difficoltà, tifosi costretti a interminabili giri, giornalisti ostacolati da barriere incomprensibili. Su Linea Giallorossa, la chat dei tifosi, qualcuno ha ironizzato: "Sarebbe bello sapere quanto è costato al Comune un servizio d’ordine da G8", citando la “gabbia” di transenne in piazza Brigata Pavia e la chiusura totale di via San Mama, strada parallela allo stadio, che ha mandato in tilt traffico di auto, ma persino bici e pedoni.

Il parcheggio del mercato, completamente transennato, ha offerto lo spettacolo surreale di piazza Sighinolfi divisa in due da una barriera metallica. "Assurde barriere – scrive un altro tifoso – hanno reso impossibile muoversi attorno allo stadio". E ancora: "Si sta facendo di tutto per far odiare il Ravenna alla città: ho sentito gente dire che la prossima volta ci penserà due volte prima di tornare".

A peggiorare la situazione, il caos ai tornelli: a un quarto d’ora dal fischio d’inizio le code erano ancora infinite, complice un prefiltraggio unico, l’assenza di indicazioni chiare tra biglietto cartaceo e digitale e i controlli rallentati. "Un disastro – racconta un testimone – con macchine portate via dal carro attrezzi, residenti esasperati", mentre a pochi minuti dall’inizio "tifosi del Campbasso chiedevano ai locali dove andare...". E ancora: "È più facile entrare a San Siro che al Benelli".

Le critiche non arrivano solo dai ravennati. Il giornalista molisano Stefano Castellitto ha raccontato in un post le difficoltà di accesso al Benelli: "Organizzazione pessima, informazioni contraddittorie, misure di sicurezza applicate in maniera cervellotica. Persino con il tesserino da professionista mi è toccata una lunghissima circumnavigazione". E che dire dei 554 tifosi del Campobasso, famiglie intere arrivate in festa, rimaste imbrigliate nella stessa selva di transenne e divieti?

La squadra ha dimostrato di poter stare in Serie C. La città, però, sembra ancora non pronta a vivere un calcio professionistico senza trasformare ogni partita in un assedio. Ed è qui che i tifosi chiedono un salto di qualità: non solo in campo, ma anche fuori, perché la passione non diventi ogni volta un percorso a ostacoli.

Lorenzo Priviato