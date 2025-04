RAVENNA Stop alle motoseghe. In extremis il Tar salva i pini

Alle 7.30 di ieri mattina era tutto già pronto: gli operai con le motoseghe in mano che aspettavano solo il via libera per abbattere sei pini di viale Romagna a Lido di Savio. Finché, come nei migliori film americani, è arrivata la telefonata all’ultimo minuto dell’avvocato degli ambientalisti con la quale annunciava che il Tar di Bologna aveva sospeso gli abbattimenti fino all’udienza del 15 maggio, quando si discuterà il ricorso presentato dal gruppo ‘Salviamo i pini di Lido di Savio e Ravenna’ (a destra, la gioia degli ambientalisti).

Nell’attesa che il Tribunale si esprima, dopo l’iter previsto, il Comune ha ritenuto necessaria la chiusura dei tratti di strada indicati per preservare la pubblica incolumità di cose e persone stante l’allerta in corso. Infatti il Comune si era mosso con disposizioni di abbattimento a seguito di valutazioni di rischio riguardanti alcune alberature eseguite da professionisti agronomi dopo l’esecuzione di prove strumentali. "Le recenti verifiche sulla stabilità degli alberi– spiega il Comune di Ravenna in una nota – avevano evidenziato che questi esemplari presentano un alto rischio di cedimento e di conseguenza una condizione di pericolosità estrema, rendendo indispensabile un intervento tempestivo di abbattimento per garantire la sicurezza".

Nei prossimi giorni il Comune farà pervenire al Tribunale Amministrativo Regionale le proprie controdeduzioni, specificando le ragioni che avevano portato alla prescrizione urgente di abbattimento.