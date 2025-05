Ravenna Teatro tira le somme. Il bilancio stagionale al Rasi

Ravenna Teatro invita gli spettatori al tradizionale incontro di fine stagione che si terrà oggi alle 18 al Teatro Rasi, in via di Roma. L’appuntamento, spiegano gli organizzatori, "non vuole essere solo un consuntivo delle attività svolte, ma anche una riflessione sugli spettacoli a cui abbiamo assistito e sulle attività che li hanno completati".

Una buona pratica "che alimenta la riflessione e fornisce elementi per comprendere le dinamiche che regolano la macchina organizzativa e le linee culturali della creazione di un cartellone, incluso l’aspetto promozionale. Un momento di ascolto e confronto, prezioso come quelli che si organizzano in autunno nelle case degli spettatori o nelle sedi di associazioni di categoria e luoghi di lavoro per presentare la stagione".

All’incontro saranno presenti i co-direttori Alessandro Argnani e Marcella Nonni, che sottolineano: "Per noi si tratta di un momento atteso ed importante: da anni ci dedichiamo ad una semina quotidiana, fatta di scambi e confronti che alimentano il nostro fare e di cui teniamo conto anche per costruire le Stagioni". L’ingresso è aperto a tutte e tutti.