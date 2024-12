Ravenna, una porta aperta verso l’Oriente

Il 29 dicembre ho visto un servizio al Tg2 su Ravenna, che citava anche palazzo Guiccioli "gioiello ritrovato". La nostra città esercita una forza singolare. Sembra un amore desiderato e al contempo ’temuto’: Ravenna città che plasma, trasforma; produce cambi di prospettiva (come in chi resta affascinato).

Anche un singolare libro che mi è capitato di leggere sembra su questa linea: ‘Le tavole incantate’, di Angela Beldì. L’autrice, torinese, ha redatto il suo libro nel 1970, quasi da turista, imprimendovi qualcosa di strano. Con testi scritti in versi, divisi in 12 capitoli, in un calendario che inizia ad aprile fino a marzo. E parla di bizzarre tavole imbandite. Cita alcuni luoghi, colori; si richiama vagamente alla natura intesa come socialità e sembra più un libro di magia bianca (per quanto possa io dirne su questa materia), onde augurare prosperità alle città visitate.

Ravenna fa una sola ma significativa apparizione; come una delle poche città sull’est della penisola qui menzionate, con "case grigie, palazzi bruni, cortili di rose, cieli troppo colorati". Ravenna resta una visita a una porta verso oriente, come fu nella sua storia, ma una porta misteriosa che dall’oriente assorbe, rivede e poi rilascia. Qui, in concreto, i turisti possono sentire una sorta di magia, anche dai nuovi gioielli descritti nel servizio in tv.

Matteo F. Camerani