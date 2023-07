Ravenna, vendeva il cocco da abusivo in spiaggia: sanzionato per oltre 9.500 euro

Ravenna, 21 luglio 2023 – Vendeva cocco illegalmente sulle spiagge di Ravenna. Ma la polizia locale di Ravenna, da anni in campo contro il fenomeno dell’abusivismo in spiaggia, l’ha beccato e sanzionato. E così alla fine la giornata in spiaggia gli costerà cara: oltre 9.500 euro.

Nell’ambito del servizio finalizzato al contrasto dell’abusivismo commerciale, infatti, il personale della polizia locale di Ravenna a Lido Adriano ha effettuato il sequestro per la vendita sull’arenile di cocco. Il soggetto colto in flagrante era già noto agli agenti di polizia locale per essere stato sanzionato per la medesima violazione in passato. Oltre al sequestro, sono state elevate sanzioni amministrative per la vendita di merce senza la prescritta autorizzazione (5.164 euro), per la mancata tracciabilità dei prodotti alimentari (1.500 euro) e per la conservazione non corretta degli alimenti e senza la necessaria notifica sanitaria (3.000 euro), verbale di allontanamento.