Ravenna women, cambio in panchina. Esonerata Elena Proserpio Marchetti

Elena Proserpio Marchetti non è più l’allenatore del Ravenna Women. Infatti, dopo la sconfitta per 7-1 in casa della capolista Ternana, la società ha deciso di esonerare il tecnico arrivato poco prima dell’inizio del campionato, a sostituire a sua volta Barbara Nardi che non ha iniziato neppure la stagione. Va ricordato che a luglio, al momento dell’iscrizione alla serie B femminile, con il cambio di società, il Ravenna Women era rimasto senza giocatrici, con tutta la rossa della passata stagione lasciata libera dalla precedente proprietà, non più intenzionata a partecipare al campionato. Un inizio difficile anche se poi le prestazioni sono migliorate, ma non i risultati con 2 punti in 17 partite, il peggior attacco con appena 8 gol fatti e la peggior difesa con 60 reti subite. Per 15 giorni la squadra sarà affidata allo staff attuale, poi subentrerà il sostituto che verrà scelto nei prossimi giorni.

u.b.