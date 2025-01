Ravenna Women, c’è il Sud Tirol

Ultima giornata di andata per la serie C femminile di calcio: il Ravenna Women, sempre alla ricerca della prima vittoria, ospita (a San Zaccaria, ore 14,30) le bolzanine del Sudtirol. Sudtirol che, come le giallorosse, hanno frequentato – seppur con una compagine societaria differente – anche la serie A. Le biancorosse hanno il terzo miglior attacco e la terza miglior difesa: ora sono quarte a -9 dalla capolista Venezia ma a 2 punti dal Trento, secondo. Programma (ore 14,30): Isera-Jesina, Ravenna-Sudtirol, Tavagnacco-Riccione, Trento-Gatteo Mare, Venezia-Vicenza, Venezia 1985-Accademia Spal, Villorba-Chieti. Riposa: Real Vicenza.

Classifica: Venezia 34; Trento 27; Vicenza 26; Sudtirol 25; A. Spal 22; Jesina 20; Riccione, Venezia 1985 19; Villorba 17; R. Vicenza 16; Tavagnacco 14; Chieti 10; Isera 9; G. Mare 6; Ravenna 3.