Ravenna Women contro Gatteo Mare

Ravenna Women oggi in campo al ’Soprani’ di San Zaccaria (alle ore 14.30) nel derby contro il Gatteo Mare, squadra in ottimo stato di salute anche se al momento ancora invischiata nella lotta per evitare i playout che, finisse oggi il campionato, disputerebbe contro il Chieti. Ravenna sempre in cerca della prima vittoria nel girone B di serie C e ultimissima con 4 punti, frutto di altrettanti pareggi. Il Gatteo, dal canto suo, ha cambiato marcia dopo l’arrivo dell’ex bomber di San Marino, Raffaella Barbieri, in gol 6 volte nelle 5 partite giocate con la nuova maglia. Arbitrerà Mattia Bragagnolo di Castelfranco Veneto.

Serie C, girone B (20ª giornata, ore 14,30): Isera-Accademia Spal, Jesina-Chieti, Ravenna-Gatteo Mare, Real Vicenza-Vicenza, Sudtirol-Riccione, Tavagnacco-Trento, Villorba-Venezia 1985. Riposa: Venezia.