Ravenna Women contro il Real Vicenza. Serve la prima vittoria per sbloccarsi

Torna in campo la serie C femminile di calcio con il Ravenna Women impegnato al ’Tavernelle’ (ore 14.30) di Altavilla Vicentina contro il Real Vicenza, formazione di metà classifica ma posizionata appena sopra la zona playout. Le giallorosse sono ancora alla ricerca della prima vittoria ma reduci dal buon pari per 0-0, il 29 dicembre, nel recupero con il Venezia 1985. Ravenna ha il peggior attacco della C, con appena 3 reti segnate nelle 12 partite sin qui giocate. Le ravennati hanno anche la peggior difesa: 33 gol subiti ma nelle ultime quattro gare disputate sono appena 4 reti incassate.

Serie C femminile, girone B (14ª giornata, ore 14.30): Chieti-Tavagnacco, Riccione-Venezia, Gatteo Mare-Venezia 1985, Jesina-Villorba, Real Vicenza-Ravenna, Sudtirol-Isera, Vicenza-Trento. Riposa: Accademia Spal. Classifica: Venezia 31; Trento 27; Vicenza 23; Accademia Spal, Sudtirol 22; Riccione, Jesina 19; Venezia 1985 18; Villorba, R. Vicenza 16; Tavagnacco 13; Chieti 9; Isera 8; Gatteo Mare 5; Ravenna 3.

u.b.