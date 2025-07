Ravenna Women, nuova era. E si affida a Mauro Rotondi

Inizia una nuova era al Ravenna Women che, dopo due retrocessioni consecutive e precipitata dalla serie B all’Eccellenza regionale – ma potrebbe ancora essere ripescata in serie C – cerca un rilancio per tornare nel calcio che conta.

Il Ravenna femminile, infatti, si affida al manager laziale Mauro Rotondi per la sua rinascita. Il nuovo direttore proviene da Ferrara, precisamente dall’Accademia Spal, dove nel 2017 ha iniziato il progetto estense al femminile. E i risultati parlano per lui: negli ultimi quattro anni il settore giovanile della Spal ha raggiunto obiettivi impensabili all’inizio con tante vittorie a livello regionale, dalle Under15 alle Under19 passando per l’Under17 con alcune annate giunte anche alle finali nazionali. Ma soprattutto con la prima squadra, zeppa di giovani, ha vinto il campionato di Eccellenza nel 2022-23, disputando poi due ottimi campionati di serie C, classificandosi ottava e quinta.

"Sono entusiasta – dice lo stesso Mauro Rotondi – di assumere il ruolo di direttore in questa società con alle spalle anni importanti in categorie superiori: ringrazio il Ravenna per la fiducia riposta in me. Sono pronto a mettere la mia esperienza con competenze, conoscenze e passione al servizio del gruppo, con l’obiettivo di ripartire insieme e raggiungere traguardi ambiziosi, nonchè contribuire alla rinascita di questo club e del calcio femminile in generale in città".

u.b.