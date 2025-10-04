Ravennate sulla Flotilla. In carcere in Israele: "Parlamentari a casa, potevano tornare insieme"

Dovrebbe trovarsi nella prigione di Ketziot, nel deserto del Negev nel sud di Israele, lo skipper ravennate Carlo Alberto Biasioli che, fino alla notte tra mercoledì e giovedì, si trovava al comando della barca Morgana della Global Sumud Flotilla. A farlo sapere sono i legali della delegazione italiana della Flotilla attraverso un apposito canale.

Claudia Vinci, compagna di Biasioli, racconta: "Quello che so è che dopo l’abbordaggio sono stati trasferiti su una nave che è arrivata al porto di Ashdod intorno alle 14 di giovedì. Inizialmente gli avvocati non sono stati fatti entrare, nonostante fossero già lì ad attenderli. Dopodiché, parlando con l’avvocata di Carlo, mi ha detto che i legali sono riusciti a parlare con tutti gli attivisti tranne quelli che avevano già iniziato i colloqui senza di loro. Ma non sono riuscita a sapere se Carlo Alberto fosse tra loro. Ho provato anche a contattare la Farnesina e ho chiesto se si potesse parlare con Carlo, ma mi è stato detto di no, perché non hanno i telefoni. Questa mattina (venerdì, ndr) dovevano incontrare l’ambasciatore italiano in Israele. Da quello che so Carlo intendeva firmare, ma non so se le condizioni in cui si trova gli abbiano fatto cambiare idea". Il centro legale Adalah che difende la Global Sumud Flotilla ieri sera ha affermato di aver avuto notizie secondo cui "dopo il loro rapimento in acque internazionali, i partecipanti sono stati costretti a inginocchiarsi con le mani legate con delle fascette per almeno cinque" e poi "il ministro della Sicurezza nazionale israeliano Itamar Ben-Gvir è arrivato con l’evidente intento di umiliarli e intimidirli". Ha aggiunto che "diversi partecipanti hanno riferito di essere stati oggetto di aggressioni, minacce e molestie, tra cui essere svegliati violentemente ogni volta che cercavano di dormire".

Nelle prime ore di ieri i parlamentari che si trovavano a bordo della Flotilla sono stati portati a Tel Aviv e da lì rimpatriati in Italia con volo di linea. Tra loro anche il senatore romagnolo Marco Croatti (M5S) e l’eurodeputata Benetta Scuderi (Avs) che hanno viaggiato sulla Morgana guidata da Biasioli. Atterrati a Fiumicino, davanti ai microfoni dei giornalisti, Croatti ha detto: "Abbiamo passato una nottata molto complessa, difficile, anche umanamente. Però dobbiamo essere tutti bravi a mantenere alta l’attenzione per riportare a casa gli italiani che in questo momento sono nei centri di detenzione". Come ha spiegato, insieme a tutti gli altri membri dell’equipaggio della Flotilla è stato portato in un centro dove gli attivisti sono stati monitorati, identificati e schedati. Poi Croatti è stato caricato su un furgone verso il carcere e poi prelevato. L’eurodeputata Scuderi, invece, ha detto che "ci sono state delle violazioni" sugli attivisti.

Il rientro anticipato dei parlamentari ha scatenato non poche polemiche. Anche il padre dello skipper ravennate, Alberto Biasioli, si lascia sfuggire: "Solo i parlamentari, che hanno l’immunità, sono tornati a casa. Mi dispiace, non voglio parlar male di loro, però potevano aspettare di tornare tutti insieme. Che senso ha caricare quattro persone in un volo? Potevano farlo per tutti". Nel frattempo, anche il sindaco di Conselice ha espresso solidarietà ai genitori di Carlo Alberto, suoi concittadini.

Lucia Bonatesta