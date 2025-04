Raviolo al granchio blu. Da problema a opportunità

Una realtà faentina trasforma un problema in opportunità: così il granchio blu diventa un piatto da gustare. Il granchio blu, specie originaria delle coste atlantiche, da anni infesta i nostri mari, danneggiando l’allevamento delle vongole e creando numerosi problemi alle attrezzature dei pescatori locali. Per trasformare questa criticità in risorsa, la realtà faentina Botteghe e Mestieri, che opera nella produzione di cibi artigianali attraverso la cooperativa sociale Aretè, impegnata nell’inserimento lavorativo di persone in condizioni svantaggiate, ha ideato un raviolo con un ripieno a base di polpa di granchio blu. Per realizzarlo, la cooperativa si è avvalsa della collaborazione dell’associazione Pescatori a casa vostra di Cesenatico, che tutela il lavoro dei pescatori locali e promuove il consumo responsabile del pesce del nostro mare, e di Ecopesce, azienda artigiana specializzata nella lavorazione e trasformazione dei prodotti ittici locali.

Gli obiettivi del progetto sono molteplici: convertire il granchio blu in un ingrediente distintivo e un’opportunità gastronomica, sostenere i pescatori e le marinerie locali, promuovere il turismo enogastronomico, ampliare le opportunità occupazionali per persone fragili, e farlo valorizzando ciò che oggi è percepito come un problema. È nata così Blufood, la nuova linea di pasta fresca con ripieno di granchio blu, che farà il suo debutto ad ’Azzurro come il pesce’, la manifestazione gastronomica di Cesenatico in programma da oggi (mercoledì 30) fino al 4 maggio. Negli stand gastronomici, tra le varie specialità, si potrà degustare anche il raviolo al granchio blu. "Questo progetto – ha sottolineato l’assessore regionale Alessio Mammi durante la conferenza di presentazione al Museo della marineria di Cesenatico – rappresenta tre valori fondamentali per la nostra regione: la capacità di reagire a un problema grave come il granchio blu con coraggio e creatività; la volontà di trasformare una minaccia in un’opportunità concreta; e soprattutto la forza di farlo insieme. Il raviolo al granchio blu è un esempio di come il cibo possa essere cultura, inclusione e rilancio economico. Un piccolo gesto che racconta un grande valore: costruire comunità, anche a partire da una difficoltà".

Dal canto suo, Pio Serritelli, presidente di Aretè – Botteghe e Mestieri, ha aggiunto: "Blufood è molto più di un progetto ittico-alimentare: rappresenta la capacità di cambiare punto di vista, di ruotare la prospettiva e saper guardare oltre, trasformando un problema in un buon piatto, per tutti". All’iniziativa hanno preso parte, oltre a Mammi e Serritelli, anche i sindaci di Cesenatico e Faenza, Matteo Gozzoli e Massimo Isola, e Manuel Guidotti, presidente dell’associazione Pescatori a casa vostra.