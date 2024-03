Razzismo nel volley, sanzioni ridicole

La vergogna degli insulti razzisti rivolti da alcuni tifosi deficienti al seguito della squadra di Grottazzolina al giocatore della Consar ha suscitato notevole clamore perché, se queste performance sono frequenti nel calcio, nel mondo del volley, fortunatamente, sono un’eccezione. Nonostante quindi l’attuale assenza di provvedimenti in merito, il comportamento dei due arbitri è stato vergognoso: hanno visto e sentito tutto ma, quando il capitano della Consar è andato dal primo arbitro per fargli notare quanto successo, questo ha fatto ampi gesti di continuare a giocare, come se nulla fosse accaduto; il secondo arbitro ha addirittura minacciato di ammonizione l’allenatore Bonitta, che richiamava la sua attenzione sull’episodio.

Gli arbitri si sono comportati in modo arrogante e, il buon senso gli avrebbe dovuto consigliare di chiamare il capitano di Grottazzolina per invitarlo a far recedere quei deficienti dal loro comportamento incivile. Nel referto di fine partita gli arbitri devono aver minimizzato l’episodio di razzismo, tanto è vero che, a quanto sembra, la società di Grottazzolina sarebbe stata multata di una cifra ridicola, 500 euro. Nessuno credo intenda speculare sull’ accaduto, ma penso che la società di Grottazzolina dovrebbe prendere un provvedimento esemplare nei confronti dei responsabili, impedendo loro di andare a vedere le partite di volley.

Eugenio Costa