Razzismo nello sport, intervenire con decisione

Probabilmente quello che lei scrive è vero. Il rientro della squadra negli spogliatoi e l’interruzione della partita avrebbero ovviamente avuto un impatto maggiore e soprattutto sarebbero stati un monito per gli appuntamenti futuri. È importante che le reazioni agli episodi di razzismo siano risolute e che chi ne è responsabile capisca che ci saranno delle conseguenze. Perché per troppo tempo si è avuta la tendenza a minimizzare, come se si trattasse di ragazzate senza intenti malevoli, invece si tratta di razzismo. È importante che tutto il pubblico abbia mostrato solidarietà al giocatore colpito e sarebbe stato ancora più importante che gli arbitri in campo accogliessero le sollecitazioni della panchina ravennate e decidessero di intervenire. Ma ancora di più è necessario che gli organi federali prendano impegni concreti anche dal punto di vista normativo per evitare che episodi come questi si ripetano. L’auspicio è che anche la squadra avversaria, da cui provengono i tifosi autori delle urla contro il giocatore ravennate, mantenga le promesse e prenda provvedimenti nei loro confronti dopo averli individuati. Gli autori di questi gesti rappresentano, è vero, una minoranza rispetto alla totalità di tifosi e appassionati sportivi, ma non è una ragione valida per prenderli sotto gamba.