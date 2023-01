R&D Moto, dal 1998 in sella alla Honda

R&D Moto nasce nel gennaio del 1998, ed è, fin dall’inizio, concessionaria monomandataria Honda, casa della quale sposa i principi di qualità, affidabilità ed etica. I due titolari sono i fratelli Alberto e Vittorio Minelli, che fin da ragazzi sono stati affezionati motociclisti dell’Ala Dorata. La concessionaria R&D Moto ha il proprio quartier generale a Ravenna. Negli 800 metri quadrati della sede di via Faentina 218k, trovano spazio il salone di vendita del nuovo, l’esposizione dell’usato, il magazzino ricambi gestito da Stefano Frattini, e l’officina meccanica, che gode della ormai quarantennale esperienza di Yuri Placucci, tecnico Honda di primo livello. Sabato scorso 14 gennaio R&D Moto ha organizzato un evento per brindare ai 25 anni dell’attività, tutti peraltro da associata a Confartigianato. All’appuntamento hanno preso parte oltre 350 persone, che hanno potuto visitare i locali di R&D Moto, visionando in anteprima le nuove Transalp e Hornet 750, la nuova CL 500, il nuovo Forza 350 assieme agli altri modelli della gamma, fra cui la Africa Twin 1100, il Forza, la NC-X e l’X-Adv 750, oltre alla gamma degli SH e l’Adv 350. Tutti questi modelli saranno i cavalli di battaglia della stagione 2023. "La storia di R&D Moto – hanno spiegato Alberto e Vittorio Minelli – è fatta di una passione diventata lavoro. Nel corso di questi 25 anni di attività, tanti clienti, e altrettanti modelli, sono passati dal nostro salone vendita e dalla nostra officina".

Proprio l’officina è il cuore pulsante dell’attività: "La nostra officina è in grado di seguire al meglio anche i prodotti di altre marche. La concessionaria tratta infatti, sia veicoli nuovi, che veicoli usati multimarca. Saper operare su ogni tipo di veicolo è diventata quasi una necessità. Oltre ad un vasto showroom dov’è possibile trovare tutte le novità della gamma Honda Italia la concessionaria è dotata di un ricco magazzino ricambi con arrivi ogni 24 ore, e di una officina specializzata nelle cura ed assistenza ai massimi livelli di tutte le Honda commercializzate in Italia, grazie ad un capofficina tecnico Honda di primo livello. Abbiamo avuto l’onore, fra le altre cose, di ospitare Tadao Baba, ‘project leader’ delle Honda Fireblade, ma anche di supportare la presenza di Honda al mondiale Superbike a Imola, fondendo, fin dai primi anni, il ‘mondo delle moto da strada’ nelle competizioni". Honda è inoltre un marchio molto attento alla tecnologia ed al rispetto dell’ambiente: "Per questo motivo – hanno aggiunto Alberto e Vittorio Minelli – tutta la gamma, unifica il rispetto delle emissioni inquinanti ai bassi consumi. Basti pensare che, i consumi medi, variano dai 20 kmlt delle cilindrate più grosse per arrivare ai 50 kmlt ed oltre, per le cilindrate più contenute. Nel 2023 arriverà anche l’EM1, il primo scooter elettrico della gamma, adattissimo per un uso urbano e ricaricabile con pochi centesimi. La Honda continuerà a sviluppare sempre nuovi modelli, destinati a coprire le più svariate esigenze del mercato. La gamma è la più ampia sul mercato, partendo dagli scooter per arrivare alle maxi sportive come la Cbr 1000 RR". Ma non è finita. R&D Moto infatti è anche concessionaria della linea Power Products di Honda, per cui, nella sede di via Faentina, è possibile trovare tutta la gamma di tosaerba, trattorini, decespugliatori e generatori, con magazzino ricambi ed assistenza post vendita.