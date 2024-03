Reali i disagi sui salari. Ma il servizio continua

Con riferimento all’articolo ’Il caso Scoppio: pagamenti degli autisti, ennesimo ritardo. Mai più un caso simile’ pubblicato sul Carlino del 12 marzo 2024 e firmato da Filippo Donati, specifichiamo che siamo dei dipendenti della Scoppio, azienda nuovamente messa sotto accusa dalla vostra testata giornalistica e in tal senso ci sentiamo in dovere di precisare alcuni punti e far maggiore chiarezza. L’azienda non brilla per puntualità nei pagamenti delle spettanze, soprattutto nell’ultimo anno, portandoci spesso a sollecitare i responsabili in ufficio ma, ritardi a parte, possiamo confermare che, per quanto riguarda i lavoratori in forza, nessuno vanta arretrati per gli anni scorsi. Così come sottolineiamo che non vengono applicate distinzioni nei pagamenti: è inverosimile infatti che gli autisti trasfertisti abbiano prelazione nei pagamenti rispetto ai lavoratori locali. Vi garantiamo che i ritardi nei pagamenti riguardano l’intero corpo dipendente senza distinzione di provenienza e di contratto.

Chiarito l’unico aspetto reale di cui l’azienda è ormai accusabile da tempo, riteniamo che sia doveroso e rispettoso in primo luogo per il nostro stesso impegno e in secondo luogo per la comunità, far presente che nonostante i disagi legati ai salari, non ci siamo mai fermati garantendo continuità di servizio e soprattutto sempre svolto in sicurezza per i bambini ma, anche, per noi stessi. È inverosimile pensare di rischiare la nostra stessa incolumità accettando di girare su mezzi fatiscenti mettendo a rischio la nostra sicurezza e quella dei minori a noi affidati. I mezzi sono sottoposti a regolare manutenzione verificabile e, in caso di imprevisti, possiamo confermare il pronto intervento da parte dell’azienda a fronte di nostra segnalazione.

Lettera firmata