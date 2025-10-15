Rebus canoni concordati. La posizione dei sindacati: "Accordo che avvantaggia solo i proprietari di case"

Un accordo che va solo a vantaggio dei proprietari immobiliari. E’ netta la posizione della Cgil, e del sindacato inquilini Sunia, ma ma anche di Cisl-Sicet e Uil Uniat, relativamente all’accordo territoriale sul canone concordato sottoscritto dalle associazioni dei proprietari di Ravenna Appe Confedilizia, Asppi, Uppi, Appc, Confabitare , Assocasa e Federcasa Confsal, "proposto senza alcuna possibilità di modifica e sottoscritto senza preavviso e a nostra insaputa mentre il Tavolo delle trattative era ancora in corso". Le posizioni degli inquilini sono state espresse in una conferenza stampa che ha messo in luce le criticità dell’accordo finalizzato a contenere i canoni di locazione a fronte di alcuni vantaggi fiscali per i proprietari. Per i rappresentanti dei tre sindacati confederali, infatti, per effetto di quell’accordo gli aumenti dei canoni possono arrivare a superare il 35%, con ulteriore peggioramento delle condizioni sociali di migliaia di famiglie aggravando l’emergenza abitativa, Infatti, l’aumento del tabellare del 10% vale solo per il centro città e per i sindacati, "paradossalmente per le microzone intermedie, frazioni e forese (dove vi sono insediamenti popolari) l’aumento rispetto alle attuali tabelle sarà di oltre il 14%".

Poi sono previste maggiorazioni in base alla certificazione energetica ma sono calcolate ulteriori maggiorazioni legate a parametri qualitativi che fanno parte degli stessi elementi che portano alla definizione della classe energetica (come la dotazione di pannelli solari e doppi vetri). Inoltre si è aumentato il numero dei parametri qualitativi per classificare gli immobili, inserendo caratteristiche facilmente raggiungibili anziché eliminare quelle oramai superate: "il massimo – hanno attaccato i sindacati – lo si raggiunge quando si prevede come elemento di qualità ‘l’assenza di infiltrazioni o intonaci labenti o pavimenti e/o sanitari dissestati’. Queste nuove modalità di classificazione degli immobili comporterà il non utilizzo della fascia bassa e uno spostamento massiccio dalla fascia media a quella alta comportando un aumento della base di calcolo dei canoni di oltre il 20%".

Inoltre, nel patto ‘incriminato’ si prevede, in assenza di rinnovo entro la scadenza dell’accordo, un aumento automatico sul tabellare pari al 50% dell’inflazione registrata nel triennio precedente, cancellando la possibilità di contrattazione nel territorio: una mossa "socialmente inaccettabile". Lo spirito del canone concordato – hanno ribadito i sindacati - è quello di trovare "il giusto equilibrio fra la domanda e l’offerta di affitti in particolare nelle città ad alta intensità abitativa tramite decreto" senza lasciare "in balia di questo accordo a dir poco iniquo, le 8.000 famiglie che vivono in affitto nella nostra città". Per questo Cgil, Cisl e Uil chiedono di "riaprire il Tavolo delle trattative, previa sospensione dell’accordo depositato, per poter procedere nel negoziato in modo corretto".

Non è tardata la risposta di Asppi, uno dei firmatari dei nuovi patti in deroga, "sorpresa delle dichiarazioni" dei sindacati. "Come proprietari stiamo valutando di sistemare alcuni dettagli e depositare una eventuale integrazione. Restiamo a disposizione per riaprire il tavolo delle trattative con tutte le parti e invitiamo chi non ha firmato a farlo, dopo di che potremo riaprire il Tavolo della contrattazione".

Giorgio Costa