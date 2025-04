Recine a tutto campo. In campo con la Pigna una gloria della pallavolo

Da Stefano Recine, gloria della pallavolo ravennate, a Bartolomeo Schioppa, garante della sicurezza urbana, da Gabriele Zoli, presidente del Comitato Cittadino di San Pietro in Vincoli e capolista all’avvocato Giuliano Lelli Mami, attivo nel territorio di Castiglione. Sono alcuni dei nomi che affiancheranno la candidata a sindaco Veronica Verlicchi per la lista La Pigna presentata ieri sera. Completano la squadra Annamaria Bava, Ramiro Recine, Andrea Barbieri, Giovanni De Rose, Emily Tassinari, Terzino Giorgini, Flavio Mingozzi, Lorenzo Torre, Gigliola Fellini, Marianna Battesimo, Fabrizio Bazzani, Ygor Berardi, Chiara Bertaccini, Stefano Briccolani, Saula Casadei, Marisa Casagranda, Giampiero Ridolfi, Davide Corelli, Luana Gentili, Orietta Ghetti, Mario Gabbrici, Dario Mariotti, Monica Grandi, Maurizio Pacilio, Cristina Rosatti, Andrea Rossi, Sergio Silvestrini e Bianca Tramontani. Sono 32 i candidati messi in campo dalla Pigna, realtà politica che affonda le proprie radici "in un concreto impegno amministrativo testimoniato dalle oltre 500 proposte depositate in consiglio comunale a partire dal 2017, frutto di un’attenta analisi delle esigenze cittadine".

Nel corso del prossimo mandato, "l’ambizione de La Pigna è quella di imprimere una svolta significativa nella gestione della cosa pubblica, attraverso politiche mirate all’abbassamento della pressione fiscale e dei costi dei servizi comunali, al rafforzamento della sicurezza urbana, all’implementazione di un sistema di raccolta rifiuti all’avanguardia – superando l’obsoleto modello dei bidoncini a favore di cassonetti intelligenti con tariffazione puntuale – alla riqualificazione di strade e marciapiedi e al potenziamento dei servizi essenziali nei Lidi e nel Forese". I pilastri programmatici saranno svelati durante la conferenza il 10 maggio. La presenza di Carlo Monaco, figura emblematica della vittoria civica del sindaco Guazzaloca nel 1999, ha offerto uno spunto di riflessione sulla possibilità concreta di un’alternativa civica vincente.