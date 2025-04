Recine: "La politica cambia le cose"

"Nella mia esperienza di atleta e di dirigente, ho imparato che, solo la politica può cambiare le cose. Ecco perché mi sono impegnato come candidato al consiglio comunale nella lista civica La Pigna. Ed ecco perché sono partito dall’impiantistica sportiva per cercare di dare il mio contributo al cambiamento". Stefano Recine, classe 57, ha giocato a pallavolo per 17 anni in serie A1, collezionando anche 67 presenze in nazionale; poi ha fatto il direttore sportivo per altri 30 anni, chiudendo il cerchio col ritorno in nazionale. Rientrato a Ravenna dopo un lungo girovagare nelle piazze più importanti del volley maschile (Bologna, Parma, Modena, Milano, Palermo, Macerata e Perugia), oggi ha deciso di mettere la propria esperienza al servizio della ‘cosa pubblica’.

"Lo sport – ha spiegato Recine – rappresenta un punto di riferimento fondamentale per i cittadini di tutte le età, ed in particolare per ragazzi e bambini. Promuovere la pratica sportiva, l’aggregazione sociale e uno stile di vita sano fra i giovani, deve essere una delle priorità dell’amministrazione comunale. Negli ultimi anni, la pressoché totale mancanza di manutenzione agli impianti sportivi comunali ha determinato un avanzato stato di degrado. Ad oggi vi è un’urgente necessità di interventi di manutenzione sugli impianti sportivi comunali per garantire la sicurezza e la fruibilità degli spazi dedicati all’attività fisica e al benessere della comunità". Gli esempi non mancano: "Mi riferisco alla palestra della scuola Randi, che ha il soffitto fatiscente. Ma anche al Ginanni ‘vecchio’. Ho visitato poi la palestra piccola dell’Iti, e tutto è rimasto a quando la frequentavo io, ovvero al 1968. Questi spazi sono vitali per la crescita dei ragazzi, per la salute dei nostri adulti e per l’inclusione sociale. Ignorare le necessità di manutenzione, significherebbe compromettere la sicurezza degli utenti. Usura delle pavimentazioni e delle attrezzature; necessità di interventi strutturali per garantire la stabilità e l’agibilità degli spazi. D’altronde, investire nella manutenzione dei nostri impianti sportivi, significa investire nel benessere e nell’educazione della comunità". Recine ha parlato anche del nuovo palasport: "Ormai è fatto e non si torna più indietro. Il problema adesso diventa come sfruttarlo. Già da oggi, al netto dei club sportivi che lo utilizzeranno per le gare di campionato, si dovrebbe già pensare ad un calendario di eventi che ne giustifichi l’investimento".

Roberto Romin