Recital tra varietà e avanspettacolo domani al Rasi

Domani alle 21 presso il Teatro Rasi (via di Roma, 39, Ravenna), andrà in scena lo spettacolo ‘Quelli tra palco e realtà’ che vedrà sul palcoscenico i partecipanti al laboratorio teatrale Sivainscena, con la regia di Alessandro Braga. Una rappresentazione divertente che comprende le più belle pagine della commedia brillante italiana, in un recital tra varietà, cabaret e avanspettacolo. L’iniziativa è promossa da Capit Ravenna in collaborazione con Comune e BCC.

Ingresso a offerta libera, con incasso agli alluvionati.