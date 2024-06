Recuperare i libri alluvionati. Convegno e dimostrazione

Archivi e biblioteche, patrimoni da tutelare nelle emergenze. Il tema della cura e della salvaguardia di questi luoghi, depositari di informazioni spesso uniche e non replicabili, sarà al centro de ’L’importanza della prevenzione in archivi e biblioteche: Come gestire le emergenze’, un convegno e una dimostrazione pratica in programma oggi nei locali della biblioteca comunale di Castel Bolognese. L’appuntamento, dopo le alluvioni di maggio 2023, parte dall’idea di fare rete e sviluppare un’attività formativa per sviluppare consapevolezza sui rischi e sulle possibili azioni preventive e di pronto intervento che consentono di far fronte in maniera tempestiva a eventi che possono danneggiare irrimediabilmente il patrimonio culturale. L’evento, promosso da Sos Archivi e da Anai Emilia-Romagna, è stato voluto a Castel Bolognese proprio per ricordare l’emergenza alluvionale di maggio 2023, quando i due depositi dell’archivio storico e di deposito del Comune furono invasi da acqua e fango. Il materiale fu recuperato per essere trasferito in celle frigorifere dove ancora oggi si trova, in attesa di reperire i fondi per l’asciugatura e il restauro. La giornata sarà articolata in due parti; di mattina dalle 9 il convegno con interventi di esperti archivisti e tecnici della prevenzione mentre dalle 14 nella piazza del Municipio si terrà una dimostrazione di recupero di beni colpiti da allagamento.

L’evento è organizzato da Sos Archivi nell’ambito del progetto Sos Heritage, co-finanziato dall’Ue nel programma Europa Creativa, in collaborazione con Comune di Castel Bolognese, Unione della Romagna Faentina, Sezione Emilia-Romagna di Anai Associazione nazionale archivistica italiana e Università di Bologna.