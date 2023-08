"Recuperate decine di schegge di ordigni"

Frammenti di granate, ma anche schegge di bombe sganciate dagli aerei americani e inglesi: a 79 anni dall’inizio dei bombardamenti di Castel Bolognese, protrattisi per quasi un anno, dal marzo ‘44 ai primi di aprile del ‘45, anche la campagna a valle della città ne conserva ancora molteplici tracce. Che ora vengono rastrellate dal personale dell’impresa Sogelma, con sede a Scandicci (Firenze), la società cui l’Anas ha affidato i lavori di bonifica del terreno su cui dovrà sorgere la circonvallazione di Castel Bolognese. Sono già decine e decine i frammenti recuperati. "Finora, invece, nessuna traccia di ordigni inesplosi" racconta il tecnico capo cantiere Antonio Galvivi, che da 35 anni è impegnato sul fronte della bonifica dei campi minati e che, singolare coincidenza, è originario di San Pietro Infine, in provincia di Caserta, un piccolo comune che, al pari di Castel Bolognese, fu completamente distrutto dai bombardamenti del ‘44 e per questo insignito di medaglia d’oro al merito civile. Il lavoro di bonifica è iniziato a metà luglio, ora è sospeso per le ferie, riprenderà a fine agosto e potrebbe concludersi in autunno, forse a ottobre inoltrato (salvo piogge eccezionali)".

Il cantiere ha preso avvio dalla provinciale Borello, su cui la variante si innesterà con una grande rotonda, e ora è recintato fino a via S. Ilario. Poi proseguirà per circa due chilometri fino alla provinciale Casanola e quindi alla via Emilia. A operare nel cantiere sono in setteotto unità. Spiega Galvivi: "La bonifica viene effettuata in due momenti. Dapprima quella superficiale con l’utilizzo dei metaldetector. E’ in questa fase che abbiamo recuperato una enorme quantità di materiale ferroso, costituito soprattutto da frammenti di bombe e di granate. La seconda fase riguarda invece il lavoro in profondità: con un trivellatore operiamo una rete di fori nel terreno fino a quasi tre metri, al cui interno inseriamo una sonda subacquea che rileva l’eventuale presenza di ferro. Se la sonda segnala qualcosa, a tale profondità evidentemente potrebbe trattarsi di bomba inesplosa. Ma finora nulla di tutto questo". Il tracciato della circonvallazione passa a circa duecento metri dalla linea ferroviaria e per un buon tratto è prospiciente la stazione che gli aerei cominciarono a bombardare a partire dal 3 luglio del ‘44, mentre le prime bombe erano state sganciate ai primi di marzo. Con l’avvio della bonifica dei terreni si concretizza finalmente l’iter per la realizzazione della circonvallazione di Castel Bolognese, opera la cui necessità era stata avvertita già nell’immediato dopoguerra, dalla giunta presieduta dal sindaco Tommaso Morini, membro del Cln e nominato dal Comando Alleato. L’opera fu inserita nel primo piano di ricostruzione del paese predisposto dalla giunta Morini e poi varato nel ‘46 dalla prima giunta eletta (con sindaco Nicola Nenni). Da allora, nonostante gli impegni delle amministrazioni comunali e anche provinciali succedutesi, mai l’Anas prese in considerazione i (tanti) progetti di massima presentati. Solo all’avvio del secondo decennio di questo secolo, con l’inserimento dell’opera fra le priorità della Regione, si è giunti al progetto esecutivo e alla gara di appalto dei lavori. Dalla provinciale Borello a via Sant’Ilario il tracciato della circonvallazione è evidente per via della recinzione arancione del cantiere di bonifica; successivamente, proseguendo verso est, verso via Casanola, il percorso della futura strada è tracciato per ora solo dall’abbattimento dei frutteti, ancora in corso in questi giorni. Su via Casanola, all’altezza del futuro avvio della rampa per il cavalcavia che sorpasserà la ferrovia per Ravenna, è operativa da marzo una centrale mobile per il monitoraggio ambientale dell’aria che proseguirà in corso d’opera, come previsto dal contratto di appalto.

Carlo Raggi