Recuperato cadavere nel fiume Lamone

È stato ripescato ieri mattina dalle acque del Lamone a Faenza il cadavere di un uomo: sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia, con la Scientifica. Sono bastate poche ore perché venisse identificato in Gianfranco Boschi, faentino classe 1951, che si era allontanato da casa in mattinata per la consueta passeggiata. Indossava scarpe sportive e al polso aveva un orologio. Tra le ipotesi più accreditate vi sono quelle che possa essere scivolato inavvertitamente nel fiume o che vi sia caduto dopo aver avuto un malore. L’uomo non abitava lontano: la sua casa è nelle vicinanze del luogo del ritrovamento, nell’area urbana, sul lato del centro storico. Il corpo non presentava segni di morte violenta: sarà l’ispezione cadaverica a chiarire se sia deceduto per annegamento oppure a causa di un malore.

Il corpo sarebbe rimasto in acqua non più di qualche ora: ad estrarlo è stato un vigile del fuoco, specializzato nei soccorsi nelle acque fluviali. L’uomo si è aiutato con una corda retta sulla riva da alcuni colleghi. La moglie, rimasta a casa, si era allarmata nel non vedere il marito rientrare: per questo è stato relativamente semplice, per la polizia, collegare la scomparsa con il ritrovamento del cadavere.

Tra le ipotesi al vaglio c’è quella dello scivolamento: dopo i lavori effettuati sulle sponde queste si presentano, infatti, come ripide pareti di terra, che le recenti piogge hanno reso particolarmente scivolose e solcate da piccole frane. Portare sull’argine la barella con il corpo del defunto non è stato semplice neppure per i vigili del fuoco, che si sono dovuti servire di una corda in modo da sollevare il corpo mentre altri colleghi spingevano la barella.

La notizia del ritrovamento di un cadavere ha immediatamente messo in allarme molti cittadini, spaventati dall’ipotesi che si potesse trattare del riaffiorare di qualcuno deceduto nel corso dell’alluvione del 16 maggio: benché non risultino dispersi tra Faenza, Brisighella e Modigliana non si può infatti escludere che nei tre comuni, in quelle ore fatali, si trovasse anche qualcuna delle persone che ogni giorno spariscono nel nulla. L’ipotesi è stata però subito accantonata, in quanto quell’uomo mostrava palesemente di aver perso la vita da poche ore. Sarà l’ispezione che verrà compiuta sul cadavere in queste ore a chiarire se a essergli fatale sia stato un annegamento, in seguito a uno scivolamento, o invece un malore.

