Recupero di Palazzo Guazzi, si cercano fondi

Il Comune intende candidare la proposta di recupero architettonico e funzionale di Palazzo Guazzi a Castiglione al bando regionale di Rigenerazione Urbana 2024, prossimo alla scadenza. Lo ha deciso la giunta, che ha approvato la scheda di candidatura dell’intervento che prevede un finanziamento complessivo di 1.625.000, di cui 375.000 a carico dell’amministrazione e la parte restante (in caso di approvazione), a carico della Regione. L’intervento ha l’obiettivo di recuperare l’immobile storico che necessita di un intervento di recupero complessivo ovvero di restauro scientifico, per restituirlo all’uso della comunità, andando così a completare l’offerta di strutture e di servizi presenti nei pressi dell’edificio. Nell’area si trovano infatti l’Oratorio di San Lorenzo, attualmente utilizzato come sede di associazioni culturali e sportive, la nuova scuola materna, l’area verde sul retro del Palazzo, dove entro l’estate sarà realizzata la nuova Piazza verde, l’ex scuola materna, sede del Consiglio di zona, che sarà anch’essa oggetto di riqualificazione per diventare il nuovo centro civico e sociosanitario a servizio della comunità.

In caso la candidatura venga ammessa al finanziamento regionale, l’Amministrazione avvierà un percorso partecipativo per definire la destinazione d’uso dell’immobile con il coinvolgimento della cittadinanza. La proposta prevederà il restauro degli intonaci, interventi ai solai, la realizzazione delle pavimentazioni e degli impianti, oltre all’installazione di un nuovo ascensore e alla realizzazione di ulteriori servizi igienici. Il fabbisogno energetico, calcolato per le nuove funzioni, sarà garantito quasi totalmente da energie rinnovabili. Inoltre si prevede di riqualificare parte dell’area di fronte all’edificio. Per sapere se la proposta sarà finanziata si dovranno attendere i primi mesi del 2025. Così il sindaco Missiroli: "Palazzo Guazzi è collocato in una posizione strategica rispetto ai percorsi ciclabili che lo attraversano, rendendo la sua riqualificazione di interesse anche da un punto di vista naturalistico e turistico."