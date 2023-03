Recupero gas fluorurati, corso Climacert per autoriparatori

FORMart, Ente di formazione di Confartigianato, in collaborazione con Mahle Spa organizza un’ulteriore edizione del corso obbligatorio per autoriparatori operanti su gas refrigeranti (Regolamento CE 3072008). Il percorso, della durata di 8 ore e condotto da docenti qualificati Mahle, si svolgerà presso il Centro revisioni Cormec di Ravenna e sarà composto da una parte teorica e da una dedicata alle esercitazioni pratiche in autofficina. Il tutto nell’arco di un’unica giornata con un ticket di 220 euro + Iva. Periodo di realizzazione: maggio 2023. Per informazioni ed iscrizioni contattare FORMart Ravenna, in Viale Newton 78. tel. 0544-479811, email: [email protected] Referente: Giorgia Vailati.