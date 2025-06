Reda, ladri in casa in pieno giorno: rubato tutto l’oro e i ricordi di una vita

Svaligiano una casa in pieno giorno, alle 10 del mattino, e portano via tutto l’oro e i ricordi di una vita. È successo venerdì mattina in via Leona, nelle campagne vicino a Reda. Qui una donna è rientrata a casa verso le 11 dopo essere uscita per fare alcune spese e ha trovato il portone del garage di casa aperto e all’interno tutto a soqquadro. I ladri avevano forse osservato i movimenti della famiglia per capire quando colpire e si pensa che siano entrati da una finestra al primo piano lasciata aperta. Da lì hanno girato tutta la casa, dove si trovano due appartamenti diversi: li hanno ispezionati entrambi, tirando giù i quadri dalle pareti forse alla ricerca di una cassaforte, che non c’era, gettando tutti i vestiti fuori dagli armadi e spostando anche i letti e i mobili. Il bottino è di un centinaio di euro a cui si aggiunge, soprattutto, tutto l’oro e l’argento presente in casa: i ricordi di una vita, dalle catenine regalate per battesimi e comunioni a doni ricevuti da parenti che nel frattempo sono venuti a mancare. Il valore non è ancora chiaro, si pensa che si tratti di diverse centinaia di euro fino a un migliaio.

I ladri hanno cercato di entrare perfino nel sottotetto e si sono intrufolati pure in un vecchio magazzino: le porte di entrambi gli spazi sono state trovate aperte. Dopo aver aperto il portone del garage e alcune finestre al piano terra per crearsi diverse vie di fuga, segno che si tratta probabilmente di persone esperte che hanno già colpito altre volte sul territorio, si pensa che siano fuggiti da un accesso sul retro dopo aver sentito la donna rientrare a casa. Oltre al dispiacere per aver subito un furto e per aver perso i preziosi ricordi di una vita, resta il senso di insicurezza e la brutta sensazione di vedere i propri spazi privati violati.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ai quali è stata sporta denuncia per il furto.