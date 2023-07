Reddito di cittadinanza La nuova legge ha salvato i ’furbetti’ C’è la prima assoluzione

Per arrivare a incassare il reddito di cittadinanza dall’Inps, aveva falsamente dichiarato di possedere la residenza da almeno 10 anni sul territorio dello Stato quando invece era giusto da un paio d’anni che si trovava a pestare l’italico suolo. E così la donna – una disoccupata 36enne originaria dell’est europeo, difesa dall’avvocato Matteo Olivieri e residente a Ravenna - era riuscita a mettersi indebitamente in tasca 6.480 euro tra il settembre 2020 e il febbraio 2021. Nei giorni scorsi il giudice Cecilia Calandra, al termine del rito abbreviato, la ha però assolta con la formula del ’comma 2’ ritenendo che mancasse la prova che il fatto costituisca reato (la procura aveva chiesto l’assoluzione per abolitio criminis, cioè l’abrogazione del reato).

Quello della 36enne rappresenta probabilmente il primo caso

per la nostra provincia per il quale l’ultima legge di Bilancio, avendo annullato l’intero pacchetto del reddito di cittadinanza compresa la norma che ne puniva l’indebita percezione, ha comportato un’assoluzione. Già prima che la legge entrasse in vigore a fine marzo, taluni magistrati sembravano avere recepito la nuova situazione assolvendo direttamente.

In quanto al caso della 36enne,

la procura, come già accaduto dopo l’udienza preliminare, a metà marzo in apertura del processo, aveva chiesto un rinvio fino a luglio nell’eventualità che il Governo nel frattempo decidesse di metterci una pezza. L’esecutivo ha però ritenuto non necessario dovere intervenire sebbene più dell’1% di chi ha percepito reddito di cittadinanza, è stato denunciato.

I numeri del resto restituiscono un fenomeno tutt’altro che marginale: nei primi 36 mesi di applicazione (aprile 2019-aprile 2022), il reddito di cittadinanza aveva raggiunto in tutta Italia 2,2 milioni di nuclei familiari per 4,8 milioni di persone per un’erogazione totale di quasi 23 miliardi di euro. L’importo medio mensile (marzo 2022) è risultato pari a 548 euro per nucleo familiare.

Per quanto riguarda il solo territorio ravennate, sono state 5.863 le persone che tra il 2019 e il 2021 hanno beneficiato del reddito di cittadinanza (di queste, 3.610 e cioè il 61% hanno poi firmato almeno un rapporto di lavoro). A fronte di tutto ciò, tra il 2022 e i primi mesi del 2023 su 140 controlli della guardia di Finanza circa la liceità di sussidi, contributi e altre prestazioni sociali agevolate, nel 30% dei casi sono emerse irregolarità: per la maggior parte (36 casi) sul fronte reddito di cittadinanza appunto.

L’abrogazione della legge, punizione compresa, rischia insomma di agevolare i furbetti dal punto di vista penale: tuttalpiù si ritroverebbero cioè con una cartella esattoriale che, in qualità di probabili nullatenenti, non pagherebbero mai. Esiste in realtà una problematica sull’interpretazione della legge: qualcosa insomma destinato ad abbattersi sugli uffici giudiziari in attesa che magari sia la Cassazione a esprimersi sulla questione prendendo a spunto una qualsiasi delle prime sentenze pronunciate sul merito.

