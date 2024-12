Reef naturale . Il progetto potrà essere replicato

Life NatuReef, il progetto europeo in progettazione a Ravenna per creare una barriera naturale a nord della foce del Bevano, può essere replicato in altri siti costieri. È aperta una “Call for interest” a cui aderire entro il 28 febbraio 2025. A Ravenna il progetto porterà alla creazione di una scogliera marina sommersa, installando nell’area marina poco più a nord della foce del Bevano una struttura che possa ospitare e incubare ostriche e sabellarias, con l’obiettivo di proteggere la costa dall’erosione e migliorarne la biodiversità. Life NatuReef, finanziato dalla Commissione europea, vede coinvolto il Comune, l’Università di Bologna, Proambiente s.c.r.l., Ente di gestione per i parchi e la biodiversità - Parco Delta del Po, Fondazione Flaminia, Reef check Italia onlus.