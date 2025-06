Referendum, l’enoteca a Ravenna regala un calice di prosecco a chi voterà

Ravenna, 6 giugno 2025 - L’appuntamento per tutti coloro che saranno andati a votare domenica 8 e lunedì 9 giugno per i referendum è dalle 18 alle 20, sempre di lunedì 9, all’Enoteca ‘Il BaldoVino’ di via Tombesi dall’ova 9 a Ravenna.

Infatti, a chiunque si presenterà con la tessera elettorale timbrata, dimostrando così di essere andato a votare per i quesiti referendari verrà dato in omaggio un calice di prosecco.

Si tratta di una iniziativa elettorale del gruppo Europa Verde e Ambiente e Territorio Ravenna “per incentivare la partecipazione e creare un momento di condivisione” annunciano i promotori.

Il loro obiettivo è quello “di stimolare e unire senso civico e socialità. Un pretesto per incontrarsi, confrontarsi, e operare per una città più attiva e consapevole”. I seggi sono aperti domenica dalle 7 alle 23 e lunedì dalle 7 alle 15. Per votare serve un documento di identità e la scheda elettorale, la stessa che sarà richiesta alla sera all’Enoteca per poter degustare il proprio calice di prosecco, brindando così al raggiungimento del quorum oppure per consolarsi per l’occasione mancata.