Referendum. Incontro alle 17.30 in piazza Marsala

Quanto si sa dei 5 referendum per i quali saremo chiamati a votare l’8 e 9 giugno? Associazioni e Comitati di Faenza e Ravenna sottolineano che "i referendum ci riguardano". Per questo motivo questi gruppi di cittadini hanno organizzato una serie di incontri. Il primo in calendario sarà domani alle 17.30 in piazza Marsala, a Ravenna (in caso di maltempo si terrà in sala Ragazzini, in Largo Firenze). Interverranno Daniela Padoan (presidente Libertà e Giustizia), Massimo Bussandri (segretario Cgil), Gianfranco Pagliarulo (presidente nazionale Anpi) e Stefano Kegljevic (presidente comitato in difesa della Costituzione di Ravenna).