Ravenna, 17 dicembre 2019 - Un regalo ecologico per i più giovani? Un’ottima idea, a maggior ragione considerando che è bene educare le nuove generazioni, sin dalla più tenera età, al rispetto per l’ambiente.

Per i bambini più piccoli, si può optare per bambole e pupazzi realizzati in stoffe, possibilmente riciclate, o in cartone, e per giochi in legno, quelli di una volta – per intenderci – che non tramontano mai. Anzi, sono diventati un must in tempi in cui la salvaguardia del pianeta dovrebbe preoccupare seriamente ciascuno di noi.

Nel punto vendita Flying Tiger Copenhagen in via Cavour, per esempio, ci sono tante possibilità a basso costo: tra gli scaffali sono esposti costruzioni, cubi e giochi in legno, pensati per ogni fascia d’età. Per chi vuole avvicinarsi a piccoli passi al gioco degli scacchi e della dama, c’è una scacchiera a misura di famiglia, dal design semplice e pulito.



Il negozio Takatuka di viale Alberti è poi il regno dell’infanzia dove è possibile confrontarsi con il vulcanico Michele Fenati, pronto a dare i giusti consigli per il tipo di dono da effettuare. La sua passione è tale che si è persino inventato un gioco educativo di carte, adatto a bambini dagli 8 anni in su, chiamato ‘Il mondo in tasca. Città d’Italia’, a cui ha fatto seguito la versione incentrata sulle capitali europee. In un cofanetto in cartone, attento alle tematiche ambientali, ci sono carte illustrate ricche di informazioni per imparare le caratteristiche delle più note città. Il gioco ha avuto un tale consenso che, nel luglio scorso, è stato eletto simbolo della cultura italiana della Società Dante Alighieri diffusa a livello internazionale.



Nello zainetto di tutti i ragazzi, dalle elementari all’università, non dovrebbe mai mancare la borraccia riutilizzabile, al posto delle ormai invise bottigliette di plastica. Da Scout in via degli Ariani, si trovano quelle in acciaio (no alluminio) di un’azienda bolognese che le propone in confezione di cartone. Una curiosità? Sopra ogni bottiglietta – disponibile in diversi formati – è inciso un numero che indica la quantità di anidride carbonica che si risparmia in media riempiendo una borraccia rispetto a produrre una bottiglietta di plastica usa e getta. Per quella da un litro, - 0,16, ogni volta.

Non c’è giovane, da una certa età in su, che non possieda uno smartphone.

Ecco che un bel regalo possono essere le colorate cover made in Italy, al cento per cento biodegradabili, racchiuse in una confezione di cartone, che sono in vendita al negozio Mela Compro di via Cairoli.



Un regalo sempre molto ambito, che per forza di cose fa salire il prezzo, è poi il computer, altro immancabile oggetto che accompagna la vita di tutti. Non è ancora possibile trovarne di interamente ecocompatibili, forse ci si arriverà con il tempo.

Da Med Store al centro commerciale Esp sono però in vendita alcuni modelli della nota azienda di Cupertino, realizzati con alluminio riciclato al cento per cento.

Fin qui, regali materiali attenti all’ecologia. Chi si vuole spingere ancora oltre nella direzione della lotta al consumismo più sfrenato e se la cava bene con il lavoro creativo manuale, può infine provare a cimentarsi nel regalo fatto a mano: un giocattolo fai da te, la classica sciarpa fatta in casa, la stampa di una foto scattata personalmente, una compilation musicale. Alla fantasia non c’è limite.

