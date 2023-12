Regali sotto l’albero per i ritardatari. Torna la camicia da notte da uomo

Ultime ore per i ritardatari per comprare un piccolo immancabile pensiero per il Natale. Chi è alla ricerca di un’idea a Ravenna non ha che da percorrere la centrale via Cavour dove, fra negozi e grandi catene, c’è un’ampia scelta di prodotti per tutte le tasche perché no, anche originali. Ale-Hop e Tiger, a pochi metri di distanza, si contendono lo scettro di accessori e gadget low budget e innovativi per tutta la famiglia. Entrando nella nota catena spagnola si può scegliere tra un set di calde ciabatte (12 euro) per la casa in feltro, un cuscino massaggiante relax (29 euro) in diverse fantasie, una thermal mug (12 euro) con cui gustare la propria bevanda preferita, un game memory (10 euro) per allenare la mente o un taccuino (5 euro). Per grandi e piccini, molteplici sono le opportunità anche da Tiger. Per i bambini, l’ideale sono i colorati quaderni da schiacciare a partire da 6 euro, i puzzle in legno sempre da 6 euro, penne multicolorate da 2,5 euro, quaderni con lucchetto dai 6 euro o marsupi futuristici da 7 euro.

Un paio di suggerimenti per adulti? Il sudoku in legno a colori a 8 euro o la tazza termica con chiave usb a 9 euro. A chi pensa a un pensiero per tutta la famiglia, la frutteria e yogurteria Puro & Bio propone golose confezioni, anche personalizzabili. Quella con panettone, marmellate e mini crema spalmabile è in vendita a 44 euro, con un packaging in cartone a forma di casa. La novità di Equivalenza, invece, è ‘Les secrets’, un diffusore di aromi a ultrasuoni con durata di 4-14 ore, a 59,90 euro. Da Tezenis, ci sono calzini antiscivolo natalizi anche per adulti a 4,99 euro, mentre alla Casa del Bianco dei plaid scozzesi a 32,90 euro. Bosco in via Salara, è il regno di piante e oggetti: le utili lunch box di design partono dai 40 euro, così come le tazze con coperchio da viaggio. Per un regalo tutto al femminile, si può far tappa alla Gold Gallery dove molto gettonata è la linea Grace T con collier, braccialetti e anelli tra cuori o iniziali dei nomi in oro 750, con prezzi vari intorno ai 200 euro. Da Linda boutique, invece, ci sono colorate borsette de L’Atelier du Sac a 79 euro. Da Tagiuri, le proposte sono molteplici: interessante la proposta di sciarpa e berretto di Moschino con Teddy Bear, a 117 e 73 euro. E per gli uomini? Il regalo senz’altro più originale di questo natale è la camicia da notte. "Ne stiamo vendendo tantissime e ne sono rimaste poche – racconta Paola, la titolare del negozio Carezza intimo –. Le più eleganti e rifinite costano sui 130-140 euro, ma ne abbiamo anche sotto gli 80 euro. Un capo che gli uomini stanno riscoprendo e apprezzando sempre di più". Sempre per l’uomo ci sono le bretelle made in Italy a 50 euro da Savile Sow o i caldi maglioni di John Ashfield a 93 euro in via Cairoli. Nella stessa via, La Saponaria propone gel doccia o creme per il corpo realizzati con ingredienti biologici, a 6,50 e 9,90 euro, mentre Orofollia gli orologi smartwatch di David Lian in offerta a partire da 50 euro. Per chi ama la lettura? Da Giunti, sempre in via Cavour, ci sono i libri della collana SerenaMente di Luca Mazzucchelli a 12 euro o le guide per viaggiatori ispirati a 18 euro.

Roberta Bezzi