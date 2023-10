Regalini per sesso, i minori confermano

C’è chi ha confermato i rapporti sessuali. E chi gli approcci, pur non sfociati in contatti fisici. In definitiva, pur con qualche apparente contraddizione sui tempi, hanno tutti confermato quanto già avevano detto a sommarie informazioni su quel loro ex dirigente sportivo. Un incidente probatorio al netto del quale il gip del tribunale di Bologna ha restituito le carte alla procura: davvero improbabile che quest’ultima a questo punto decida percorsi diversi dalla chiusura dell’indagine a carico dell’ex dirigente sportivo ultra-60enne del Faentino finito a inizio estate prima in carcere a Forlì e poi ai domiciliari su istanza del suo avvocato Laerte Cenni.

In totale sono stati tre i ragazzini sentiti di recente in un contesto protetto. Gli stessi che erano stati protagonisti della girandola di doni materia di scambio per i contestati rapporti sessuali. Non solo scarpe sportive da centinaia di euro, un IPhone da mille euro, pasti, sigarette e abiti firmati. Ma tra i ’regaletti’ che - secondo le indagini del Commissariato manfredo e della squadra Mobile ravennate - l’uomo elargiva ai minorenni per arrivare a ottenere sesso, figurano anche droga e passaggi in auto. E durante uno di questi, aveva pure fatto guidare il ragazzino che era andato a prendere fin sotto casa per portarlo a scuola: quella era stata la prima volta che la polizia lo aveva fermato (perché sfrecciava) trovando il minore al volante.

L’indagato, finora incensurato, è stato chiamato a rispondere di prostituzione minorile, di violenza sessuale continuata mediante induzione per avere approfittato sessualmente sia dei regali che del suo ruolo dirigenziale. E, in un caso, di avere violentato un ragazzino usando la forza. I giovani protagonisti della vicenda, andata avanti per mesi fino al marzo scorso, hanno età tra i 15 e i 17 anni: non riporteremo qui nessun elemento capace di identificarli, né il nome dell’indagato né il tipo di società sportiva o la città nella quale ha sede.

Il gip Letizio Magliaro, che a fine maggio scorso aveva emesso la misura restrittiva su richiesta del pm Elena Caruso di Bologna (per tipo di reato contestato, è competente la procura distrettuale), nel documento aveva descritto l’azione dell’indagato quale "subdola attività di persuasione e di pressione". Del resto - prosegue l’accusa - l’uomo giocava su due piani per arrivare a instaurare un rapporto di superiorità con i ragazzini: da una parte garantiva loro somme delle quali non potevano certo disporre; e dall’altra faceva valere la sua presenza di adulto.

L’indagine era scattata grazie a una segnalazione fatta al Commissariato dagli educatori di un centro di aggregazione giovanile. In particolare avevano notato che a metà luglio dell’anno scorso quell’uomo aveva tenuto comportamenti a loro avviso impropri verso un paio di ragazzini in piscina. E due giorni dopo lo avevano notato pure nel corso di una gita organizzata in un parco giochi a parecchi chilometri di distanza. Subito erano scattate le indagini dalle quali era emerso che già in passato, nell’ambito della sua ex società sportiva, si erano verificate possibili proposte sessuali accompagnate da offerte di regali. Gli accertamenti bancari della Mobile, avevano consentito di isolare in poco più di due anni oltre 26 mila euro usciti dal conto dell’indagato presumibilmente per regali. In totale erano state rintracciate 2.807 movimentazioni: tra agosto e febbraio, erano stati fatti 25 pagamenti con la carta per cellulari, videogiochi e monopattini.

Roba per chi? Il 14 febbraio gli agenti del Commissariato lo avevano pedinato: era andato sotto casa di un minore per dargli un passaggio. Si tratta dello stesso ragazzino che il giorno dopo l’uomo aveva lasciato guidare. E le successive audizioni, avevano disvelato un mondo. Tra i testi, c’è chi aveva detto che "era solito sostare negli spogliatoi con la scusa di distribuire caramelle": ma il suo obbiettivo era "assistere al momento in cui gli atleti facevano la doccia". E che nel suo comportamento ci fosse qualcosa di strano – vedi la reiterata presenza durante le docce –, i genitori lo avevano capito già dall’anno scorso: tanto che le lamentele avevano portato prima al suo allontanamento e poi alle sue dimissioni.

Andrea Colombari