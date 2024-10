Regionali, i candidati Pd: "Puntiamo a due eletti"

Quattro personalità che rappresentano il territorio della Provincia e che vogliono portarne le istanze in Regione. Presentati ieri i quattro candidati alle regionali del Pd per la provincia di Ravenna alla presenza degli stessi (Massimo Cameliani, Petia di Lorenzo, Niccolò Bosi ed Eleonora Proni) e del candidato sindaco di Ravenna Alessandro Barattoni. Come ha precisato Barattoni, l’obiettivo è bissare il risultato delle regionali e portare a Bologna due candidati, considerato che Ravenna ne può eleggere tre e il terzo andrà con ogni probabilità al centrodestra. Si tratta, ha spiegato Barattoni, di "candidati votati all’unanimità e di 4 persone che riescono a rappresentare in maniera perfetta le diverse aree territoriali della Provincia e sono già tutti al lavoro per sostenere la candidatura di Michele De Pascale e aprire un nuovo ciclo per lo sviluppo economico del territorio; in questo, senso seppure tardiva, è buona la notizia dell’istituzione della Zls per Ravenna, e la tutela e lo sviluppo della popolazione attraverso una sanità pubblica sempre più efficiente".

Un tema, quello della sanità, molto caro a Petia di Lorenzo, coordinatrice infermieristica presso l’ospedale di Ravenna, che ha ribadito come de Pascale conosca bene le esigenze di questo territorio e abbia ben chiaro come la sanità pubblica vada difesa e rafforzata". Da parte sua Eleonora Proni, ex sindaca di Bagnacavallo e che porta in dote una buona conoscenza delle problematiche della Bassa Romagna, ha ricordato le criticità di un territorio scosso dall’emergenza climatica e per il quale "occorre molta cura sia per il ripristino sia per la progettualità futura". Anche la Romagna faentina avrà la sua rappresentanza con Niccolò Bosi, presidente del Consiglio comunale di Faenza. "Non possiamo avere paura ogni volta che piove – ha ricordato Bosi – e serve ripristinare le ferite di vaste aree della pianura e della montagna, tenendo insieme territori legati da una comune emergenza ambientale e per la quale occorrono risposte veloci e certe anche a livello di progettualità sul futuro". Da parte sua Massimo Cameliani, presidente del Consiglio comunale di Ravenna, ha ricordato "la necessità di tenere insieme i temi dello sviluppo e della competitività del territorio senza dimenticare le tante emergenze ambientali. Vanno sostenute sia le imprese sia la salute dei cittadini e sono due cose che possono stare assolutamente insieme".

Giorgio Costa