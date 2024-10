Regionali, liste allo sprint. Ecco gli ultimi nomi in lizza

Sono entrambe accreditate quali possibili seconde forze, nel centrosinistra che nel centrodestra, in quella che si presenta come una battaglia all’ultimo voto: la Lega e Allanza Verdi e Sinistra hanno comunicato poche ore fa il lotto delle loro candidature per il consiglio regionale, che emiliani e romagnoli voteranno i prossimi 18 e 19 novembre. Mentre Alleanza Verdi e Sinistra punta dichiaratamente, sulla scorta dei sondaggi nazionali, a un exploit che le consentirebbe di superare il Movimento 5 Stelle e guadagnarsi il ruolo di seconda forza della coalizione de Pascale, per la Lega il secondo posto sarebbe frutto del probabile sorpasso attuato su di lei da Fratelli d’Italia. In casa salviniana, dove ha deciso di non ricandidarsi il consigliere uscente Andrea Liverani, a Bologna per due legislature, la Lega ha puntato su un volto ormai storico della politica locale, quale quello della lughese Roberta Bravi, che sarà affiancata dal consigliere comunale cervese Enea Puntiroli, dalla consigliera nell’organo territoriale delle frazioni marittima di Ravenna Elena Marin, e dal consigliere comunale riolese Mirko De Carli. Quest’ultimo, dirigente nazionale del Popolo della Famiglia, si candida in Regione in virtù dell’accordo siglato dal suo partito con la Lega: già ora il gruppo consiliare in assemblea porta il nome di Lega-Popolo della Famiglia. Per la Lega l’obiettivo minimo a Ravenna è quello di confermarsi quale seconda forza del centrodestra, bloccando la risalita in termini di consensi che Forza Italia (la quale presenterà oggi i suoi candidati) sta avendo un po’ ovunque a livello nazionale.

Alleanza Verdi a Sinistra ha puntato su un mix di veterani e di forze più fresche: provengono da Faenza e da Lugo due volti storici del ‘Sole che ride’ a livello locale come Massimo Donati, ingegnere, e Maria Pia Galletti, educatrice, protagonisti di quella prima generazione di candidati verdi che negli anni ‘90 e 2000 riuscì a esprimere consiglieri e assessori in molti comuni romagnoli. Al loro fianco ci sono il ricercatore di Arpae Fausto Tomei e la designer Caterina Capelli, organizzatrice a Cervia del Festival internazionale dell’aquilone. Per Alleanza Verdi e Sinistra, forte a livello nazionale di sondaggi che recentemente l’hanno data prossima al 7%, la campagna elettorale si presenta anche come una battaglia contro i complottismi attivi sul web che hanno talvolta additato gli ambientalisti quali responsabili della mancata messa in sicurezza del territorio: una fake news che Verdi e Sinistra Italiana hanno più volte dovuto smentire.

Sempre a sinistra, ma fuori dalla coalizione de Pascale, si muove la lista di Emilia Romagna per la Pace, l’Ambiente e il Lavoro, che candida a presidente Federico Serra, animata da Potere al Popolo, Rifondazione e Pci: i candidati consiglieri sono il fisico Giovanni Gavelli, la ricercatrice Marisa Iannucci, Franca Mori e Roberto Gentilini, metalmeccanico e meteorologo, candidato sindaco in passato anche a Faenza.

