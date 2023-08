Regione e Comune: "L’area deve diventare pubblica"

"L’area dell’Ortazzo deve diventare pubblica". E Comune di Ravenna e Regione sono pronti a fare la loro parte. Lo dice il sindaco Michele de Pascale dopo l’uscita dell’assessore di Comacchio, Antonio Cardi, membro del Comitato esecutivo del Parco del Delta. Ieri l’assessora Barbara Lori ha aperto all’intervento della Regione: "Pronti a partecipare a un tavolo con comuni ed Ente Parco".

Cardi aveva sostenuto che l’area è già tutelata e che che l’Ente Parco non ha le risorse finanziarie per un acquisto da 580mila euro. Chiara la replica di de Pascale: "C’è un’unica certezza indiscutibile peraltro già prevista nel piano di stazione approvato dagli organismi del parco. Che l’area dell’Ortazzo va acquisita alla proprietà pubblica in quanto è fra le aree naturalistiche più pregiate a livello europeo e per questo strategico obiettivo, come Comune, siamo da sempre stati disponibili a intervenire con risorse nostre acquisendolo al nostro patrimonio, ma se la legge riserva la prelazione ai soli enti parco è il Parco del Delta del Po, che deve procedere all’acquisto e in tal senso non mancherà il nostro sostegno".

"Davanti a interessi pubblici di tale rilievo – prosegue –, gli aspetti tecnici e contabili vengono in secondo piano, si deve agire subito e con convinzione, rispetto a una procedura di vendita che pare evidente non abbia rispettato le prerogative riservate al Parco. La sostenibilità economica dell’ente è interesse di tutti, ma non stiamo certo parlando di una cifra che ne stravolgerebbe il bilancio. Il fatto – aggiunge – che le norme di tutela approvate facciano sì che l’area dell’Ortazzo non corra alcun rischio di vedere alcuna sua parte intaccata da impossibili urbanizzazioni, non fa venire assolutamente meno l’importanza dell’acquisizione al patrimonio pubblico".

Concetti simili sono stati ribaditi da Lori, per quanto riguarda la Regione: "Colgo l’invito di de Pascale ad impegnarci".