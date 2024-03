"Regione socia del Mic. Ed ecco Gio Ponti"

La Regione Emilia Romagna diventerà socia della Fondazione Museo delle Ceramiche di Faenza. L’annuncio è stato dato ieri dall’assessore regionale alla Cultura Mauro Felicori, a margine dell’inaugurazione della mostra dedicata a Gio Ponti che occupa l’intera sala espositiva della storica istituzione fondata da Gaetano Ballardini. "È la prima volta che la Regione entra nella compagine societaria di un museo – rivendica Felicori –, l’unica altra operazione analoga è quella che ci sta vedendo diventare soci della Cineteca di Bologna. Crediamo che sia un dovere della Regione impegnarsi in prima persona a sostegno dell’arte, non solo attraverso le stagioni teatrali, concertistiche e di danza, ma anche per quanto riguarda la valorizzazione del cinema e la tutela del patrimonio artistico". I dettagli devono ancora essere definiti, ma a quanto si apprende – confidano Eugenio Emiliani e Claudia Casali, presidente e direttrice del Mic, affiancati dalla consigliera regionale Manuela Rontini – "la Regione dovrebbe diventare con ogni probabilità il secondo socio per quota di capitale, con circa il 10% delle quote", mentre il Comune di Faenza rimarrà il primo con circa il 49%. Per il Mic si tratta di una rivoluzione: da tempo è evidente come il museo si sia sviluppato, sul fronte artistico ma anche sotto il profilo di ricerca e restauro, ben oltre i volumi di ossigeno che il Comune di Faenza da solo può conferirgli; d’altra parte è sempre stato escluso che la creatura voluta da Ballardini quale museo internazionale potesse entrare nell’orbita del Ministero della Cultura, nel cui sistema gravita già il Museo nazionale della ceramica a Napoli. Ecco perché nacque la Fondazione: una decina d’anni fa si immaginava che il Mic si sarebbe potuto sostenere per un terzo attraverso i finanziamenti di Palazzo Manfredi, e per la rimanente parte tramite i propri introiti e il sostegno delle fondazioni e delle realtà industriali che compongono l’organigramma societario. Un progetto ambizioso, che impattò contro le crisi economiche attraversate dall’Italia nell’ultimo decennio, dinanzi alle quali i musei sono inevitabilmente rimasti ancorati al settore pubblico. L’ingresso della Regione quale secondo socio della Fondazione consentirà al Mic di guardare al futuro senza timori, forte anche di un ruolo privilegiato in vista dei progetti partoriti durettamente dagli uffici Cultura di viale Aldo Moro.

"Il Mic continuerà ad essere quelle che è – ha proseguito Felicori – e cioè la casa di mostre straordinarie come quella che inauguriamo ora, dedicata a Gio Ponti, nelle cui opere è possibile leggere il prendere corpo di quello che tutti noi oggi riconosciamo come Made in Italy". Duecento opere, suddivise in quindici sezioni, che la curatrice Stefania Cretella ha selezionato quale racconto ideale di quell’epopea fra ceramica, maiolica, vetro, arredi e disegni che ha caratterizzato l’attività di Gio Ponti fra il 1922 e il 1967, oltre che il suo impegno prima all’interno della Richard-Ginori e poi al timone delle riviste ‘Domus’ e ‘Stile’. La mostra sarà visitabile da domani al 13 ottobre (info. 0546.697311, info@micfaenza.org, www.micfaenza.org).

Filippo Donati