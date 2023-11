La Regione: "L’Udi non è in regola, deve accettare anche gli uomini"

Ravenna, 24 novembre 2023 – L’Unione donne in Italia è ufficialmente non più in regola con le norme imposte per il registro unico del terzo settore. La mail con la notifica di sospensione non è ancora arrivata, benché il tempo inizialmente concesso alla storica associazione sia ufficialmente scaduto. La Regione Emilia Romagna ha già scritto al Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali chiedendo una soluzione per ovviare a una conclusione dai tratti paradossali, che per somma beffa cade in contemporanea con la giornata indetta dalle Nazioni Unite contro la violenza sulle donne.

Un doppio schiaffo per la più storica associazione femminista italiana, la cui fondazione trae origine dai gruppi di difesa della donna attivi già durante la Resistenza. L’oggetto del contendere è il capitolo dello statuto dell’Udi in cui viene specificato come l’iscrizione sia riservata alle donne: un elemento che in decenni di storia non aveva mai suscitato perplessità, ma che la Regione Emilia Romagna ha chiesto di modificare in ragione della nuova normativa nazionale, sostituendo nel proprio statuto la parola ‘donne’ con ‘persone’. In alternativa, è stato proposto un downgrading da associazione di promozione sociale a generico ente del terzo settore: ipotesi entrambe rigettate al mittente da parte dell’Udi, che in un incontro avuto con l’assessore regionale Igor Taruffi ha specificato di non voler fare passi indietro.

"La nostra identità di associazione femminista e femminile non si mette in discussione", specifica Lia Randi, presidente della sezione ravennate dell’Unione donne in Italia, che conta circa 50 iscritte. L’Udi insomma non ci sta a farsi imporre modifiche allo statuto dall’alto, e men che mai da dei maschi. "Non capiamo perché non si possa trovare una soluzione anche in Emilia Romagna, come accaduto altrove".

Dalla Regione l’assessore Taruffi specifica però come tocchi al Ministero risolvere la questione. L’Udi, ovviamente, non pratica alcuna forma di esclusione: "Le nostre attività sono pubbliche, eventi e conferenze sono aperti a tutti, donne e uomini".

Al momento la questione rimane in stallo. Il sospetto è che la genesi della vicenda non sia solo burocratica: "l’Udi nel suo statuto fa quella scelta per motivi storici, politici, culturali – precisa Serena Ballista, fra i volti più conosciuti dell’Udi in Emilia Romagna –. Sembra quasi ci sia la volontà di ‘addomesticare’ la galassia femminista, di smussare le sue specificità più marcate. Personalmente lo trovo una forma di perbenismo intellettuale davvero insopportabile".