Registratori, entro il 2 ottobre l’aggiornamento

Il 2 ottobre, salvo proroghe dell’ultima ora, scade il termine entro il quale i registratori Telematici dovranno essere aggiornati e predisposti per la partecipazione alla ‘Lotteria Istantanea’; prevista per inizio 2024. Il provvedimento dell’Agenzia delle Entrate con il quale sono state approvate le specifiche tecniche per l’adeguamento dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri è infatti del 18 gennaio. A fronte del costo di aggiornamento viene riconosciuto un credito d’imposta a copertura della spesa sostenuta per l’aggiornamento. Approfondimenti ed altri dettagli sul sito www.confartigianato.ra.it.