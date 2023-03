Registratori telematici, aggiornamento entro il 2 ottobre 2023

L’Agenzia delle Entrate ha emanato il Provvedimento con il quale sono approvate le specifiche tecniche per l’adeguamento dei dispositivi di memorizzazione e trasmissione telematica dei corrispettivi giornalieri al fine di consentire la partecipazione alla nuova lotteria istantanea. L’aggiornamento dei registratori dovrà avvenire entro il 2 ottobre 2023 e permetterà di generare il codice da riportare nel documento commerciale. A fronte del costo di aggiornamento, alle imprese verrà riconosciuto un credito d’imposta pari al 100% della spesa sostenuta con un massimo (per ogni strumento) di 50 euro, utilizzabile in compensazione. Ulteriori informazioni e dettagli sul sito www.confartigianato.ra.it