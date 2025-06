Reinaugurata la sede e premiati i soci più fedeli

Nei giorni scorsi Confcommercio Ascom Faenza ha re-inaugurato i locali ripristinati dopo l’alluvione del 2023. L’associazione, nata nel 1945, ha festeggiato così i suoi 80 anni e ha consegnato il premio Fedeltà al commercio ai soci fedeli da 50, 40 e 30 anni.

I premiati. Da 50 anni: Asita srl, Baggioni arredamenti srl, Bagnolini Luigi di Bagnolini G & C. snc, Bagnolini Snc di Bagnolini Nicola, Barbara e Baccarini Marco, Biserna Paolo, Casa del Parmigiano di Govoni Luciano e C. sas, Co.Fra. soc. coop. A rl, La Baita di Crudeli Rosanna e C. sas, Liverani e Co. di Liverani Marco e C. snc, Mambelli Gualtiero, Metano Faenza Sas di Baralli Giorgio & C, Panificio Sangiorgi di Sangiorgi Patrizia, Pasticceria Cenni di Graziani Oscar e C. sas, Samorè Ebro e Felice srl, Sdar srl, Valtancoli Teo srl e Zoli Maria Rosa.

Da 40 anni: Alimentari Albonetti di Albonetti Ferruccio e C. sas, Antarex srl, Baldassarri Roberta, Bar Centrale di Bertaccini Marisa e C. snc, Bar Stazione di Casadio e C. snc, Caranti Stefania e C. snc, Casa del Corredo di Galeati R. e Pieraccini G. snc, Conti Miriam, Dem. Auto srl, Fima srl, Galletti-Boston srl, Ghinassi Marco e C. sas, I.C.S. Agriservizio srl, La Cartiera di Liverani Pasquale & C. Sas, La Madia sas di Bucci Giada e Bucci Matteo, Liverani Nino & C. sas di Liverani Nello, Lunablu di Barbara Minardi sas, Macelleria Bosi di Calonaci Eros, Meinardi srl, Mercuriali Paola, Musica Dischi Sangiorgi di Sangiorgi G, P. e C. Snc, Panificio Bertaccini Fabrizio di Cicognani Patrizia e C. snc, Piccinini Pier Luigi, Rondinini Rossella, Sagrini Marco, Supermercati Arena snc di Daniele Laghi, Tampieri Nerio, Timoncini Luigi, Valtancoli Bruno e C. snc e Veggi Marta.

Da 30 anni: Agenzia Effe di Barzanti Ilaria e C. sas, Anguria Paradise di Dalmone Paolo & C. sas, Antonini Klara Stefania, Bar Centrale snc di Cavini D. e A., Bar Italia di Crociani Maura e C. snc, Bertaccini Bianca, Bettoli Andrea, Biagi Alberto, Bosi Marco, Bulzaga F.lli snc di Bulzaga Andrea Ales, C.A.F. Assicurazioni srl, Cartaria Forlivese srl, Cortesi Monica, Gioie di Sebastiani Ettore e C. sas, Isad sali snc di Dapporto Gianfranco & C, L’Agrifoglio di Perfetti Maris sas, Magoriz - srl, Martini Pierpaolo, Naldoni Morena, Ottica del Mercato srl, Palli Sabrina, Panificio Pini snc di Pini Fabio e Concettini Costantina, Panificio Quadalti Romano di Quadalti L. snc, Placci Sauro, S. and M srl, Sanitaria Moretti snc di Moretti Susanna e C., Serasini Osvaldo, Solaroli Silvano & C. snc, Strada Casale snc di Pompili e Camurani, Tau - srl, Tramonti Eugenio e Vinci Teresa Lubiana.