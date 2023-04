Reitera lo stalking sulla ex moglie Finisce in carcere

Già in precedenza l’uomo – un operaio 49enne originario di altra regione - si era fatto alcuni mesi in misura cautelare in seguito a una denuncia della ex moglie, da cui si è separato tempo fa. Per altre contestazioni sempre relative al comportamento tenuto verso la ex, aveva patteggiato. Per uno dei vari fascicoli aperti nel contesto del loro rapporto, la donna aveva pure deciso di ritirare tutto: ma nonostante i pregressi, le condotte persecutorie di lui, secondo l’accusa, erano proseguite: e così venerdì all’uomo è stata notificata un’ordinanza di custodia cautelare in carcere. Per questo motivo, ieri il 49enne è comparso per l’interrogatorio di garanzia davanti allo stesso gip che aveva emesso la misura restrittiva, Janos Barlotti, e al pm che l’aveva chiesta, Marilù Gattelli (nella foto), sulla base delle verifiche della polizia. Secondo la denuncia della donna, tutto andava avanti almeno dall’agosto 2021 tra pedinamenti a casa e sul lavoro, messaggi, anche vocali, con parole esplicite e addirittura la frattura di un dito. In un’occasione lui sarebbe giunto a colpirla all’altezza del petto, come confermato da una vicina di casa, con un conseguente secondo accesso della ex in pronto soccorso: da qual momento lei aveva deciso di rivolgersi alle forze dell’ordine e il caso era stato assegnato all’apposita sezione della squadra Mobile. L’uomo, difeso dall’avvocato Eva Pregu, davanti al gip, parlando a lungo, ha respinto ogni addebito precisando di non avere dato alcuna manata alla ex ma di averla inavvertitamente toccata in quanto abituato a gesticolare mentre parla. Ha anche sottolineato che tra lui e la donna esiste un rapporto da montagne russe ma non così burrascoso e ha detto di non essere una persona violenta nonostante i precedenti maturati nell’ambito della relazione. Alla fine il difensore ha chiesto la modifica della misura con il divieto di avvicinamento alla ex o, in subordine, i domiciliari con la possibilità di andare al lavoro. Il giudice si è riservato la decisione.